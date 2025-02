Güncel

Ramazan öncesi kritik seviye

"Kan stokları riskli seviyelere düştü"

KOCAELİ - Kış aylarının gelmesiyle birlikte artan hastalıklarla ters orantılı olarak kan bağış oranları düşen Türk Kızılay'da stoklar alarm veriyor. Yaklaşan ramazan ayı öncesinde bağışların daha da düşeceğini öngören Kızılay yetkilileri, stokları doldurabilmek için vatandaşlara kan bağışı çağrısı yaptı.

Kan stoklarının riskli seviyeye düştüğünü, kış aylarının ve ramazanın kan bağışına etkisini, afet durumunda beslenme görevlerine ilişkin kapasitelerini test ettiklerini ve 2024 yılı rakamlarını paylaşan Türk Kızılay Kocaeli İl Merkezi Başkanı İbrahim Pay, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Kan stoklarımız şu an oldukça düşük seviyede"

Kış aylarında hastalıkların artmasıyla kan bağışının azaldığının altını çizen Pay, "İnsanlar kendini korumak için evlerinden çıkmıyor. Hastalıklar ve gribal enfeksiyonlar kan bağışını azaltıyor. Bizim kan stoklarımız riskli seviyelere geldi. Kan stoklarımız şu an oldukça düşük seviyede. Önümüz de ramazan. İnsanımız oruçlu oluyor. Ramazanda da kan bağışında süre kısıtı oluyor, iftardan sonraya kalıyor. İsteriz ki ramazan öncesinde bu konuda vatandaşlarımız daha çok kan bağışı yaparak ramazanı daha rahat geçirmemizi sağlasın. Ramazana kadar kış ayı için stoklarımızı yükseltmemiz gerekiyor. Hemşehrilerimizden ve vatandaşlarımızdan bu konuda kan bağışı desteklerini rica ediyoruz. Değerli iyilikseverlerimizi kan vermeye davet ediyorum. Kan versinler, can versinler. Kan versinler bir vatandaşımızın can dostu olsunlar. Kan acil değil, sürekli bir ihtiyaçtır. Bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum" dedi.

Ramazan da iftar sonrası gece 00.00'a kadar açık olacak

Kocaeli'de 3 noktada sabit kan alma merkezleri olduğunu belirten Pay, "Kocaeli'de kan vermek isteyen bağışçılarımız Yahya Kaptan'daki kan merkezimize ve Gebze Kent Meydanı'ndaki kan alma noktamıza her gün saat 18.30'da kadar, Anıtpark'taki sabit kan alım noktamıza ise haftanın 6 günü saat 18.30'a kadar bağışlarını yapabilirler. Ramazan ayında ise iftardan sonra her gün gece 24.00'e kadar kan alma noktalarımız hizmet vermeye devam edecek. Kurum ve kuruluşlarımız, özel sektör, firmalar, fabrikalar, kamu kurumlarımız bize toplu halde kan vereceklerine dair talep oluşturduklarında da biz seyyar ekiplerimizle o mahalde kan bağışlarını kabul ediyoruz. Bu konuda kamu kurumlarımız bize desteği var. Ama bir miktar daha fazla yaparak- kan bağışlayan işçilere o gün bir saat izin vermek gibi, öğleden sonra evine gitmesi gibi- genel işleyişi aksatmayacak şekilde pozitif ayrımcılık yapmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

"350 bin insanımıza dokunduk"

Kan bağışı dışındaki desteklere de değinen ve her vatandaşa ulaşmak istediklerini kaydeden İbrahim Pay, "Kentimizde 2024 yılında yaklaşık 350 bin insanımıza dokunduk. Yarıya yakını kıyafet, gıda kolisi, kırtasiye desteği olmak üzere sosyo-ekonomik destek. Diğer etkinliklerimizde de vatandaşımızla beraber olduk. Hedefimiz; daha çok vatandaşımıza ulaşmak. Türkiye'de ise geçtiğimiz sene Kızılay yaklaşık 45 milyon insanımıza ulaştı. Biz de kentimizde bu paralelde sayıyı yükseltmek istiyoruz. Ayrıca önümüz malum ramazan. Bağışçılarımızın zekat, fidye ve fitrelerine veya diğer bağışlarına talibiz. İhtiyaç sahiplerine ramazan ayı özelinde gıda kolisi dağıtıyoruz. Nakdi yardımlarımız var. İnsanın yüzünde tebessüm oluşturacak her türlü sosyo-ekonomik ve psikolojik katkıyı yapmaya çalışıyoruz. Asrın felaketinin 2.yıldönümüydü. Depremde şehit olan tüm vatandaşlarımıza ve Kızılaycılarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifa diliyorum. Şu an Kızılay deprem bölgesinde halen faaliyetlerini sürdürmekte. En son kişi sağ salim evine huzur içine çıkana kadar biz orada olacağız. Halen aşevi yemek faaliyetlerimiz devam etmekte. Gençlerimiz liseye ve üniversiteye hazırlansın diye kütüphaneler yapıyoruz. İlk planda 10-12 kütüphane olacak şekilde çalışmalarımız var" ifadelerini kullandı.

"Bugün bana, yarın başkasına lazım olur. Vatandaşlık görevimiz"

Kan veren bir vatandaş, "Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Bu her vatandaş için geçerlidir. Kan vermek vücudun yenilenmesini sağlıyor, bağışlık sistemini düzenliyor. İnsanların sağlığı açısından da kan vermek daha verimli olduğu için veriyoruz. Herkesi vatandaşlık görevini yerine getirsin" dedi.

Farklı nedenlerle kan bağışı yapmak üzere Kızılay Kocaeli Kan Bağış Merkezi'ne giden gönüllü bağışçılardan Oğuzhan Koç, "Düzenli olarak Kızılay kan bağışçısıyım. Sizleri de kan vermek için buralara bekliyoruz. Kan vermek hayat kurtarır. Bunun için sizleri de burada görmek isteriz. Gelin hep beraber kan kardeşi olalım" diye konuştu.

"Herkes kan versin"

Kan bağışında bulunmadan önce form dolduran, ardından şeker ve tansiyonu ölçülen, geçmiş rahatsızlıklarını da dile getirdikten sonra Kızılay'ın doktoruyla birebir görüşen Selim Deniz, sonrasında kan verdi. Vatandaşlara çağrıdan bulunan Deniz, "Arkadaşım ameliyat olduğu için kan verdim. Daha önce de vermiştim. Herkes kan versin isterim. Yeter ki sağlık olsun. Başka bir şey istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"Hepimiz kan vermeye daha çok gelmeliyiz"

Oğlu Burak Bostan ile birlikte yakınına kan vermek için bağışta bulunan Yusuf Bostan, "İnsanlara sağlık açısından ve hastalara destek açısından kan vermek iyi bir şey. Lütfen herkes kan versin" dedi. Burak Bostan ise "Hepimiz kan vermeye daha çok gelmeliyiz. 3 ayda bir kan vermeye devam etmeliyiz. İnsanların ihtiyacı olduğu için kan vermeliyiz. Bugün bize, yarın hepimize. Bugün kan bize gelir, yarın hepimize yardımcı olur. Hepimiz kan vermeye devam edelim" şeklinde konuştu.