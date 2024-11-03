Rantisi Hastanesi Yeniden Açıldı

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne bir yılı aşkın süredir uyguladığı soykırımın gölgesinde Gazze kentindeki Rantisi Çocuk Hastanesinin kısmen yeniden faaliyete başlaması bölgede zorunlu göçü reddeden aileler için minik de olsa bir umut ışığı oldu.

Filistin Araştırma Kurumunun belgelerine göre, Gazze Şeridi'nde sağlık sektörünü de hedef alan İsrail, Gazze kentinin kuzeyindeki Nasr Mahallesi'nde bulunan Abdulaziz Rantisi Çocuk Hastanesini ilk kez 6 Kasım 2023'te hedef aldı.

Saldırıda üçüncü katı vurulan hastane, 3 gün sonra devam eden saldırılar ve yakıtın tükenmesi nedeniyle hizmet dışı kaldığını duyurdu. Hastane, doğrudan hedef alındığı bir saldırıda giriş katta yangın çıktığını da belirtti.

İsrail ordusu, 11 Kasım'da hastane ve çevresini kuşatma altına almaya ve vurmaya başladı; 19 Kasım'da ise hastaneye ait binalara baskın düzenledi barikatlar kurdu.

Hastane bir yıldan sonra yeniden açıldı

Gazze'de İsrail tarafından yıkılan ilk hastane olan Rantisi Çocuk Hastanesi, bir yıl aradan sonra kısmen de olsa hastalara yeniden kapılarını açtı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Birleşik Krallık merkezli Al-Khair Foundation ile Katar'daki Ehlil Hayr'ın desteğiyle kentteki tek çocuk hastanenin bir kısmını yenileyip düzenledikten sonra açılışını yaptı.

Gazze Şeridi'nde yaşam belirtilerinin kaybolmasının ardından hastanedeki sağlık görevlileri, dört bir yanı büyük yıkımla çevrili hastanenin açılışı için sade bir tören düzenledi.

Sağlık görevlilerinin katıldığı törende çocuk felci aşısının ikinci turu gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanı Müsteşar Vekili Mahir Şamiye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rantisi Çocuk Hastanesinin ilk etaptaki restorasyonu, kullanılmaz hale getirilmesinden bir yıl sonra gerçekleşti." dedi.

Restorasyon çalışmalarının, yoğun bakım, radyoloji, merkezi laboratuvar, fizik tedavi dahil olmak üzere hastanenin bir kısmını içerdiğini kaydeden Şamiye, "Diyaliz, onkoloji, kardiyoloji ve yataklı bakım başta olmak üzere diğer uzmanlıklara ait bölümlerin de restore edilmesini umuyoruz. Hastanenin yeniden toparlanması için bir sonraki aşamada diğer bölümlerinin de restore edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

"İsrail ne kadar yıkarsa yıksın yeniden inşa edeceğiz"

Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir Bereş ise "Rantisi Hastanesinin, bir yıl önce İsrail tarafından yıkılan ilk hastane" olduğunu aktardı.

"Bugün hastaneyi yeniden inşa ediyoruz, ihtiyaçlara göre çocukları ve diğer grupları kabul edecek şekilde düzenlemeler yapıyoruz." diyen Bereş, "İsrail, hastaneleri; sağlık sistemini ne kadar yok ederse etsin, yeniden inşa edecek ve halka hizmet vereceğiz." ifadelerini kullandı.

İsrail, Gazze Şeridi'ne saldırılar başlattığı 7 Ekim 2023'den bu yana bölgedeki hastaneleri ve sağlık sistemini kasten hedef alıyor; hizmet dışı bırakarak hasta ve yaralıların hayatını riske atıyor.

Rantisi Çocuk Hastanesine ilişkin İsrail iddiaları alay konusu olmuştu

İsrail, Hamas tarafından kullanıldığını öne sürerek geçen yıl kasım ayının başlarında Rantisi Çocuk Hastanesini doğrudan hedef alarak hastaneyi hizmet dışı bırakmıştı.

İsrail güçlerinin, hastaneye baskın sırasında çektiği görüntüler, İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari'nin anlatımları ve kanıt olarak sunduğu unsurlar, sosyal medya kullanıcıları arasında alaya varan eleştirilere konu olmuştu.

Sözcü Hagari, hastane duvarındaki takvimi, esirlerin başındaki gardiyanların isim listesi olarak takdim ederken, burada bulunduğu iddia edilen silah görüntüleri, bir sonraki videoda roketatarlar ve mühimmatlar eklenip yeniden servis edilmişti.

Hastaneye götürülen yabancı basına bazıları paslanmış 10 kadar silah gösterilirken, bina altına sığınmış Filistinlilere ait olabilecek birtakım eşyalar da esirlerin burada bulunduğuna kanıt olarak sunulmuştu.