Refah Sınır Kapısı'ndan Sınırlı Geçişler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Refah Sınır Kapısı'ndan Sınırlı Geçişler

16.02.2026 16:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Refah Sınır Kapısı'ndan 455 Filistinli çıkarken 20 binden fazla hasta tedavi bekliyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'ndan, İsrail'in 21 ay kapalı tutup zarar verdiği ve 2 Şubat'ta sınırlı geçişlere açtığı Refah Sınır Kapısı'ndan bugüne kadar hasta ve refakatçileriyle 455 Filistinlinin çıktığı belirtildi.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi, İsrail'in şiddetli saldırılarıyla insani felakete neden olduğu, Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah'tan yapılan giriş-çıkışlara ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in, 2 Şubat'ta sınırlı geçişlere açtığı Refah Sınır Kapısı'ndan bugüne kadar hasta ve refakatçileriyle 455 Filistinlinin Gazze'den ayrılmasına, 356 Filistinlinin de bölgeye geri dönüşüne izin verildiği aktarıldı.

Açıldığı günden bu yana 2 bin 800 kişinin geçmesi gerekirken bölgeye giren ve çıkan Filistinli sayısının 811 olduğu, bunun Refah'tan geçişi belirlenenlerin sayısının sadece yüzde 29'una tekabül ettiğine dikkat çekildi.

Ayrıca, yaklaşık 26 kişinin çıkışının reddedildiği, reddin nedenlerine dair ise bilgi verilmediği ifade edildi.

Dün yalnızca 27 hasta çıkış yaptı

İsrail'in uyguladığı sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde tedavi amacıyla dün sadece 27 hasta ile 37 refakatçi olmak üzere 64 Filistinlinin Refah Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı, 54 Filistinlinin de bölgeye geri dönüşüne izin verildiği belirtildi.

Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu bölgeye geri dönenlerin Han Yunus'taki Nasır Hastanesine ulaştığı kaydedildi.

20 binden fazla hasta ve yaralı bölge dışında tedavi olmayı bekliyor

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada 20 binden fazla hasta ve yaralının tedavi için bölgeden çıkmayı beklediği aktarıldı.

Refah Sınır Kapısı'nın kısmi çalıştığı, bunun da bölgedeki insani felaketin boyutları için yetersiz olduğu ifade edildi.

Tedavi için bölge dışına çıkmayı bekleyen hasta ve yaralı sayısının 20 bini aştığı vurgulanan açıklamada, hastalar arasında kanser, kalp hastalıkları, böbrek yetmezliği gibi kritik durumlar ve ağır yaralanmaların bulunduğu bilgisi verildi.

Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminin hedef alınması ve bölgede uygulanan abluka nedeniyle hastalara ileri düzeyde cerrahi müdahale yapılamadığı vurgulandı.

Refah Sınır Kapısı, 2 Şubat'ta kısmi şekilde açılmasına rağmen bölge dışına çıkışına izin verilenlerin sayılarının sınırlı olduğuna dikkat çekildi.

Bu durumun, sınır kapısının kısıtlı şekilde açılmasının yetersiz olduğunu, hasta ve yaralılar için gerekli asgari insani yükümlülükleri karşılamadığını ortaya koyduğu belirtildi.

Tedavi için bölge dışına çıkan hasta ve yaralıların ayrıca, gereksiz kısıtlamalara ve engellemelere maruz kaldıklarına dair Bakanlığa şikayette bulundukları aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, Refah Sınır Kapısı'nın sürekli ve düzenli şekilde açılmasını, acil müdahale gereken hastaların ivedilikle tahliye edilmesini, ilgili uluslararası ve insani kurumların hastaların tedavi ve seyahat hakkını güvence altına almak için derhal müdahale etmesini istedi.

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), dün yaptığı açıklamada, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan 2 haftada yaklaşık 320 hasta ve refakatçinin çıkış, 320 Gazze sakininin de giriş yaptığını ileri sürmüştü.

80 bin Filistinli topraklarına dönmek istiyor

Resmi olmayan kaynaklara göre, saldırılar sırasında Gazze'den çıkanlardan yaklaşık 80 bin Filistinli yerinden edilmeyi reddetmek ve topraklarına bağlılıklarının göstergesi olarak geri dönmek için kayıt yaptırdı.

İsrail basını, Refah'tan sınır kapısı açıldıktan sonra her gün en az 50 kişinin Gazze'ye dönmesine izin verileceğini yazmıştı. Ancak kapının açıldığı 2 Şubat'tan beri girişine izin verilen Filistinlilerin sayısı söz konusu rakamın altında kaldı.

Mısır basını, İsrail ordusunun Gazze'ye dönmek isteyen Filistinlilerin bir kısmını geri çevirerek, bölgeye girişine izin vermediğini belirtti.

İsrail, yalnızca Ekim 2023'ten sonra Gazze'den ayrılanların geri dönüşüne izin veriyor.

Gazze'ye dönenler, Refah kapısında İsrail askerlerinin işkence ve kötü muamelesine, uzun süren sorgulamalarına maruz kaldıklarını ifade ediyor.

İsrail saldırılarından önce her gün yüzlerce Filistinli, Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçiyor, yüzlercesi de Gazze'ye geri dönüyordu.

Refah'ın idaresi, İsrail'in müdahalesi olmaksızın Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ve Mısır makamları tarafından yönetiliyordu.

Kaynak: AA

Güncel, İsrail, Gazze, Refah, Son Dakika

Son Dakika Güncel Refah Sınır Kapısı'ndan Sınırlı Geçişler - Son Dakika

İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Fenerbahçe, Galatasaray’a set vermedi 8 maçlık seri sona erdi Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi! 8 maçlık seri sona erdi
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
12 puan farkla liderler Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar 12 puan farkla liderler! Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar
Antalya-Konya yolunu su bastı Antalya-Konya yolunu su bastı
Tüyler diken diken Gökhan Kırdar’dan Bursaspor taraftarına Cendere şov Tüyler diken diken! Gökhan Kırdar'dan Bursaspor taraftarına Cendere şov
İneğe sezaryen yapan adamdan açıklama: Çağırdılar insanlık namına yardımcı oldum İneğe sezaryen yapan adamdan açıklama: Çağırdılar insanlık namına yardımcı oldum
Göztepe’nin yenilmezlik serisi 7 maça çıktı Göztepe'nin yenilmezlik serisi 7 maça çıktı
Tarım işçilerini taşıyan minibüs direğe çarptı: 1’i ağır 15 yaralı Tarım işçilerini taşıyan minibüs direğe çarptı: 1'i ağır 15 yaralı
İstanbul Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı İstanbul Valiliğinden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

16:33
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
OnlyFans operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli tutuklandı
16:29
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest
Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
16:10
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
16:01
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
15:30
Fener taraftarının sevgilisi Asensio’ya sürpriz teklif
Fener taraftarının sevgilisi Asensio'ya sürpriz teklif
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 3 işçi için zamanla yarış sürüyor
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 3 işçi için zamanla yarış sürüyor
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:35
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
14:25
Osimhen’i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
14:17
Feti Yıldız’dan “Umut hakkı“ açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
Feti Yıldız'dan "Umut hakkı" açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak
14:11
İnfial yaratan görüntü Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
İnfial yaratan görüntü! Ajanlar gençleri darbedip araçlara bindirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 16:46:55. #7.11#
SON DAKİKA: Refah Sınır Kapısı'ndan Sınırlı Geçişler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.