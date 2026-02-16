Refah Sınır Kapısı'ndan Sınırlı Geçişler

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'ndan, İsrail'in 21 ay kapalı tutup zarar verdiği ve 2 Şubat'ta sınırlı geçişlere açtığı Refah Sınır Kapısı'ndan bugüne kadar hasta ve refakatçileriyle 455 Filistinlinin çıktığı belirtildi.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisi, İsrail'in şiddetli saldırılarıyla insani felakete neden olduğu, Gazze'nin dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah'tan yapılan giriş-çıkışlara ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in, 2 Şubat'ta sınırlı geçişlere açtığı Refah Sınır Kapısı'ndan bugüne kadar hasta ve refakatçileriyle 455 Filistinlinin Gazze'den ayrılmasına, 356 Filistinlinin de bölgeye geri dönüşüne izin verildiği aktarıldı.

Açıldığı günden bu yana 2 bin 800 kişinin geçmesi gerekirken bölgeye giren ve çıkan Filistinli sayısının 811 olduğu, bunun Refah'tan geçişi belirlenenlerin sayısının sadece yüzde 29'una tekabül ettiğine dikkat çekildi.

Ayrıca, yaklaşık 26 kişinin çıkışının reddedildiği, reddin nedenlerine dair ise bilgi verilmediği ifade edildi.

Dün yalnızca 27 hasta çıkış yaptı

İsrail'in uyguladığı sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde tedavi amacıyla dün sadece 27 hasta ile 37 refakatçi olmak üzere 64 Filistinlinin Refah Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı, 54 Filistinlinin de bölgeye geri dönüşüne izin verildiği belirtildi.

Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu bölgeye geri dönenlerin Han Yunus'taki Nasır Hastanesine ulaştığı kaydedildi.

20 binden fazla hasta ve yaralı bölge dışında tedavi olmayı bekliyor

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada 20 binden fazla hasta ve yaralının tedavi için bölgeden çıkmayı beklediği aktarıldı.

Refah Sınır Kapısı'nın kısmi çalıştığı, bunun da bölgedeki insani felaketin boyutları için yetersiz olduğu ifade edildi.

Tedavi için bölge dışına çıkmayı bekleyen hasta ve yaralı sayısının 20 bini aştığı vurgulanan açıklamada, hastalar arasında kanser, kalp hastalıkları, böbrek yetmezliği gibi kritik durumlar ve ağır yaralanmaların bulunduğu bilgisi verildi.

Gazze Şeridi'ndeki sağlık sisteminin hedef alınması ve bölgede uygulanan abluka nedeniyle hastalara ileri düzeyde cerrahi müdahale yapılamadığı vurgulandı.

Refah Sınır Kapısı, 2 Şubat'ta kısmi şekilde açılmasına rağmen bölge dışına çıkışına izin verilenlerin sayılarının sınırlı olduğuna dikkat çekildi.

Bu durumun, sınır kapısının kısıtlı şekilde açılmasının yetersiz olduğunu, hasta ve yaralılar için gerekli asgari insani yükümlülükleri karşılamadığını ortaya koyduğu belirtildi.

Tedavi için bölge dışına çıkan hasta ve yaralıların ayrıca, gereksiz kısıtlamalara ve engellemelere maruz kaldıklarına dair Bakanlığa şikayette bulundukları aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, Refah Sınır Kapısı'nın sürekli ve düzenli şekilde açılmasını, acil müdahale gereken hastaların ivedilikle tahliye edilmesini, ilgili uluslararası ve insani kurumların hastaların tedavi ve seyahat hakkını güvence altına almak için derhal müdahale etmesini istedi.

İsrail ordusuna bağlı işgal altındaki Filistin topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT), dün yaptığı açıklamada, Gazze ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan 2 haftada yaklaşık 320 hasta ve refakatçinin çıkış, 320 Gazze sakininin de giriş yaptığını ileri sürmüştü.

80 bin Filistinli topraklarına dönmek istiyor

Resmi olmayan kaynaklara göre, saldırılar sırasında Gazze'den çıkanlardan yaklaşık 80 bin Filistinli yerinden edilmeyi reddetmek ve topraklarına bağlılıklarının göstergesi olarak geri dönmek için kayıt yaptırdı.

İsrail basını, Refah'tan sınır kapısı açıldıktan sonra her gün en az 50 kişinin Gazze'ye dönmesine izin verileceğini yazmıştı. Ancak kapının açıldığı 2 Şubat'tan beri girişine izin verilen Filistinlilerin sayısı söz konusu rakamın altında kaldı.

Mısır basını, İsrail ordusunun Gazze'ye dönmek isteyen Filistinlilerin bir kısmını geri çevirerek, bölgeye girişine izin vermediğini belirtti.

İsrail, yalnızca Ekim 2023'ten sonra Gazze'den ayrılanların geri dönüşüne izin veriyor.

Gazze'ye dönenler, Refah kapısında İsrail askerlerinin işkence ve kötü muamelesine, uzun süren sorgulamalarına maruz kaldıklarını ifade ediyor.

İsrail saldırılarından önce her gün yüzlerce Filistinli, Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçiyor, yüzlercesi de Gazze'ye geri dönüyordu.

Refah'ın idaresi, İsrail'in müdahalesi olmaksızın Gazze'deki İçişleri Bakanlığı ve Mısır makamları tarafından yönetiliyordu.