Reinicke: İsrail'in Meşruiyeti Zedeleniyor

Alman Doğu Enstitüsü Direktörü Andreas Reinicke, İsrail'in Gazze Şeridi'nde ve İran'a karşı tutumunun Orta Doğu ülkelerinde kabulünü ciddi şekilde zedelediğini söyledi.

Andreas Reinicke, Deutschlandfunk radyosuna verdiği demeçte, "İsrail'in bölgedeki kabulü ve meşruiyeti ki bu ülkenin gerçek güvenliğini sağlayacak olan şey, ciddi şekilde zedelenmiştir. Bu daha büyük bir endişe kaynağıdır." dedi.

Rienicke Gazze ve Filistin sorunu çözülmeden, İsrail'in bölgedeki güvenliğinin ve varlık hakkının temeli olan meşruiyetinin büyük bir sorun olmaya devam edeceğini vurguladı.

İsrail ile İran arasındaki ateşkesin olumlu bir gelişme olduğunu dile getiren Reinicke, şu an ki sorunun bundan sonra ne olacağı olduğunu ve bunun cevabının hala belirsiz olduğunu belirtti.

Reinicke, ABD Başkanı Donald Trump olmadan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu savaşı asla başlatamayacağını vurguladı.

Kısa vadede, birçok kişinin İran'ın bazı alanlarda zayıfladığını ve bunun olumlu olduğunu söylediğine işaret eden Reinicke, "Ancak asıl soru, uzun vadede stratejik olarak ne olacağıdır. ve burada elbette birçok soru ortaya çıkıyor. Örneğin, ABD müzakere ortağı veya destek ortağı olarak ne kadar güvenilir?" diye konuştu.

Reinicke, bu konuda büyük şüphelerin olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Suudi Arabistan, 2018 yılında İran'ın Husi milisleri aracılığıyla Suudi nükleer tesislerine saldırdığı zaman da bu şüpheleri taşıyordu. Suudiler için bu, Amerikalıların onları aktif olarak savunması için bir sebepti. Trump bunu yapmadı. İlk şüpheler o zaman başladı. Şu anda da çeşitli farklılıklar olduğu görülüyor."

Almanya'nın eski Şam Büyükelçisi de olan Reinicke, İsrail'in saldırısının uluslararası hukuka uygun olup olmadığı konusunda bir tartışma olduğunu belirtti. Reinicke, ancak bu tartışmanın bölgede çoktan karara bağlandığını ve saldırının uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğunun kesin olduğunu dile getirdi.

Batılı ülkelerin ve İsrail'in uluslararası hukuku çifte standartlarla uyguladığı ve kendi çıkarlarına göre hareket ettiği yönündeki eleştirileri de değerlendiren Reinicke, bazı görüşlere göre uluslararası hukukun otoritesinin büyük tehlike altında olduğunu söyledi. Reinicke, bunun stratejistler için ne anlama geldiğinin henüz bilinmediğini, buna karşılık uluslararası hukukun açıkça zarar gördüğünün kesin olduğunu sözlerine ekledi.