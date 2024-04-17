Rekabet Kurulu, İstanbul'daki Fransa menşeli özel eğitim kurumları hakkında yürüttüğü soruşturmada sözlü savunmaları aldı. Kurul incelemesinde liselerin, okul kayıt ücretleri ve Türk öğretmenlerin maaşlarıyla ilgili kanunu ihlal ettiği tespit edilirken idari para cezası uygulanması talep edildi. Lise temsilcileri ise suçlamaları kabul etmedi.
Sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurulu İkinci Başkanı Ahmet Algan başkanlığında Rekabet Kurumu'nda gerçekleştirildi. Algan, İstanbul'da faaliyet gösteren Fransa menşeli özel eğitim kurumlarına, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını anımsattı.
Soruşturma heyeti temsilcisi de inceleme, tespit ve değerlendirmeler neticesinde Özel Saint-Joseph, Özel Saint Benoit, Özel Notre-Dame de Sion, Özel Saint-Michel ve Özel Sainte Pulcherie Fransız liselerinin, okul kayıt ücretleri, ücreti oluşturan unsurlar ve Türk öğretmenlerin maaşlarını birlikte tespit ederek Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiğini bildirdi. Soruşturma heyeti, bu nedenle teşebbüslere iki ayrı idari para cezası uygulanmasını talep etti. Konuşmaların ardından teşebbüslerin sözlü savunmaları alındı.
İddiaları reddeden teşebbüs temsilcileri, okullar arasında bir ücret anlaşması yapmadıklarını savundu. Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'daki Fransız liselerine soruşturma - Son Dakika
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde su kanalı açmak için yapılan kazı çalışması sırasında meydana gelen göçükte 2 kişi toprak altında kaldı. Olay yerine jandarma, sağlık ekipleri ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, Göl Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde bir zincir marketin manav reyonunda çalışan R.A., husumetlisi olduğu A.Ö. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan kişi, sağlık ekipleri tarafından Sakarya Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet uçuruma yuvarlandı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, yaralanan bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Turizm haftası nedeniyle Çeşme'de düzenlenen törende, Çeşme Turizm Fakültesi'nin turizm sektörüne katkı sağlama misyonu vurgulandı. Törende öğrenciler halk oyunları ve step dans gösterileri sergilerken, uluslararası gastronomi yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi Orkestrası Blue Sounds da mini bir konser sundu.
Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde'nin Kale Projesi hakkında açıklamalarda bulundu. Kale ve çevresinde başlatılan projenin hızla ilerlediğini belirten Başkan Özdemir, çalışmaların devam ettiğini ve en geç 3 yıl içinde bitirilmesinin hedeflendiğini söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (5)