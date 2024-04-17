İstanbul\'daki Fransız liselerine soruşturma

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Rekabet Kurulu, İstanbul'daki Fransa menşeli özel eğitim kurumları hakkında yürüttüğü soruşturmada sözlü savunmaları aldı. Kurul incelemesinde liselerin, okul kayıt ücretleri ve Türk öğretmenlerin maaşlarıyla ilgili kanunu ihlal ettiği tespit edilirken idari para cezası uygulanması talep edildi. Lise temsilcileri ise suçlamaları kabul etmedi.

PARA CEZASI TALEP EDİLDİ

Sözlü savunma toplantısı, Rekabet Kurulu İkinci Başkanı Ahmet Algan başkanlığında Rekabet Kurumu'nda gerçekleştirildi. Algan, İstanbul'da faaliyet gösteren Fransa menşeli özel eğitim kurumlarına, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını anımsattı.

Soruşturma heyeti temsilcisi de inceleme, tespit ve değerlendirmeler neticesinde Özel Saint-Joseph, Özel Saint Benoit, Özel Notre-Dame de Sion, Özel Saint-Michel ve Özel Sainte Pulcherie Fransız liselerinin, okul kayıt ücretleri, ücreti oluşturan unsurlar ve Türk öğretmenlerin maaşlarını birlikte tespit ederek Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiğini bildirdi. Soruşturma heyeti, bu nedenle teşebbüslere iki ayrı idari para cezası uygulanmasını talep etti. Konuşmaların ardından teşebbüslerin sözlü savunmaları alındı.

OKUL TEMSİLCİLERİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

İddiaları reddeden teşebbüs temsilcileri, okullar arasında bir ücret anlaşması yapmadıklarını savundu. Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.