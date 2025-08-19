Ressam Yakup Cem'in Cenazesi Yarın - Son Dakika
Ressam Yakup Cem'in Cenazesi Yarın

19.08.2025 13:30
İranlı ressam Yakup Cem, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti, cenazesi Ankara'da yarın yapılacak.

İranlı ressam ve minyatür sanatçısı Yakup Cem'in cenazesi yarın Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Ressam ve TRT haber spikeri Çağatay Gökmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ışığın ressamı olarak da bilinen Cem'in Bodrum'da denize girerken geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini söyledi.

Gökmen, aslen İranlı olan ve uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan hocası Yakup Cem'in "Kutsal Emanetler" adlı tablosunun da yakın zamanda yüksek bir meblağa alıcı bulduğunu kaydetti.

Yakup Cem hakkında

Ressam Yakup Cem, 1949'da İran'ın Tebriz kentinde dünyaya geldi. Çocukluğundan beri resme ilgi duyan sanatçı, çalışmalarını Hacı İslamiyan'ın yanında sürdürdü.

Tezhip, minyatür ve oryantal resim çalışmalarıyla İngiltere'de Oxford, Paris'te Osmanlı'nın Kuruluşunun 700. Yılı etkinlikleri kapsamında, Los Angeles Fullerton'da California State Art University ve New York'da sergiler açtı.

Pek çok karma sergide eserleri sergilenen Cem, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev yapıyordu ve 17 yıldır Türkiye'de yaşıyordu.

Deri, kemik, boynuz, bağa, altın ve mücevher gibi farklı materyalleri kullanan sanatçı, eserlerindeki incelik ve sabrın yanı sıra duygusallığı da ön planda tuttu.

Kedinin boynundan aldığı kılları güvercin teleğinden geçirerek hazırladığı fırçaları kullanarak, kendi yaptığı büyüteç altında çalışmalarını gerçekleştirdi.

Yağlıboyada özel bir teknik geliştiren Cem, altın uygulama ve kabartma metotlarını ustaca kullanan Yakup Cem, son çalışmalarında yağlıboyaya ağırlık verdi.

Kaynak: AA

