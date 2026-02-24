Rıfat Erdal 50 Kilo Verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rıfat Erdal 50 Kilo Verdi

Rıfat Erdal 50 Kilo Verdi
24.02.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de aşçı Rıfat Erdal, diyet ve yürüyüşle 5 ayda 152 kilodan 102 kiloya düştü.

İzmir'de aşçı Rıfat Erdal, sağlık sorunları üzerine başladığı diyet ve yürüyüş sayesinde 5 ayda 152 kilogramdan 102 kilograma düştü.

Konak ilçesinde kafeterya işleten 53 yaşındaki aşçı Erdal, düzensiz beslenme nedeniyle son yıllarda hızla kilo aldı, 152 kilograma ulaştı.

Tansiyon ve kalp gibi sağlık sorunları ortaya çıkan Erdal, kendi başına kilo vermeyi denese de başaramadı.

Erdal, bir arkadaşının önerisiyle diyetisyene başvurdu. Uygulanan diyete ve yürüyüş programına bağlı kalan Erdal, 5 ay önce başladığı program sayesinde 50 kilo verdi.

Zayıflayınca kıyafetlerini yenileyen Erdal'ın azmi, çevresindekilerin de takdirini topladı.

"Hedefim çift rakamlara düşmek"

Rıfat Erdal, AA muhabirine, kilolu olmaktan rahatsızlık duyduğunu, kendi başına zayıflamayı başaramadığını söyledi.

Mesleği nedeniyle yemek yeme sıklığının düzensiz olduğunu ifade eden Erdal, "Kendime yemek düzeni getirdim. Diyetisyenim kontrol amaçlı sürekli yediğimi içtiğimi atmamı istedi. Ortak çalışmayla kilo verdim. Azim diyelim. Şu anda 102 kiloyum. Her sabah sahilde en az 1 saat yürüyüş yaptım. Ben dahil herkes bu duruma şaşırdı. 'Ne olmuşsun, yarın gitmiş.' diyorlar." ifadelerini kullandı.

Erdal, zayıflamak isteyenlerin önce kendine inanması gerektiğini belirterek, "Çünkü hiçbir diyetisyen ve hastanenin elinde sihirli değneği yok. Birebir uygulayacaksa ve 'Bu işi başaracağım.' diyorlarsa beklemesinler. Hedefim çift rakamlara düşmek. 90 ya da 92 kilo olabilir." diye konuştu.

Diyetisyen Özge Türkmen de zayıflamada en önemli faktörün, kilo verirken sağlığın korunması olduğunu vurguladı.

Hızlı kilo vermek için yapılan yanlış uygulamaların sağlığı bozabildiğini belirten Türkmen, Erdal'ın diyet, dengeli beslenme ve hareket sayesinde başarılı şekilde kilo verdiğini kaydetti.

Erdal'a uygulanacak kişiye özel beslenme programı için önce kan testi yapıldığını anlatan Türkmen, onun yaşam tarzında köklü değişiklikler sağladıklarını ifade etti.

Türkmen, Erdal'ın hayatına yürüyüşleri soktuklarını, az olan su tüketimini artırdıklarını, öğün sayılarını düzenlediklerini, vücuttaki karbonhidrat, yağ ve protein dengelerini sağladıklarını dile getirdi.

Erdal'ın kiloya bağlı sağlık sorunlarının azaldığını belirten Türkmen, "Kan değerlerinde çok güzel dengeleme elde ettik. Nefes alışverişi düzeldi. Uykusu daha kaliteli hale geldi. Yaşam kalitesi, hareketleri ve yürüyüş sıklığı arttı." dedi.

Kaynak: AA

Diyetisyen, Güncel, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rıfat Erdal 50 Kilo Verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elleri kelepçeli cepleri boş Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe Elleri kelepçeli cepleri boş! Çocuk yaştaki şüphelilere elebaşından darbe
7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade Hesaptaki para soruldu 7 polisin tutuklandığı soruşturmadan ilk ifade! Hesaptaki para soruldu
Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma Eski eşini eşarpla boğan adamdan skandal savunma
Bütün ülke Hyeon-gyu Oh’u konuşuyor Bütün ülke Hyeon-gyu Oh'u konuşuyor
6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı’nın TL karşısındaki değeri 6 ayda neler oldu neler: İşte Azerbaycan Manatı'nın TL karşısındaki değeri
Mucize kurtuluş 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı Mucize kurtuluş! 7. kattan düşen çocuğu havada yakaladı
Kahramanmaraş’ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti Kahramanmaraş'ta otomobil göle düştü, sürücü hayatını kaybetti
Hollanda’da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti Hollanda'da yeni azınlık hükümeti seçimden 117 gün sonra yemin etti

12:05
İrfan Can Kahveci’den maça damga vuran hareket
İrfan Can Kahveci'den maça damga vuran hareket
11:54
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
Teşkilatlar mesajı alıp aktardı: Milyonların dört gözle beklediği maaş düzenlemesi için düğmeye basılıyor
11:38
Kerim Rahmi Koç, Asensio’nun golünde kendinden geçti
Kerim Rahmi Koç, Asensio'nun golünde kendinden geçti
11:27
Real Madrid’in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Real Madrid'in kabusu yaşadığı maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
11:26
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
Merkez Bankası ilk kez açıkladı: İşte vatandaşın enflasyon ve dolar tahmini
11:25
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
11:10
Bahçeli’den Hacıosmanoğlu’na tam destek: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir
Bahçeli'den Hacıosmanoğlu'na tam destek: Cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir
10:48
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Bahçeli, okullara gönderilen Ramazan genelgesi konusunda tavrını belli etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 12:11:30. #7.11#
SON DAKİKA: Rıfat Erdal 50 Kilo Verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.