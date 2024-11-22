Rixos Happy Days Etkinliği Antalya'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Rixos Happy Days Etkinliği Antalya'da Gerçekleşti

Rixos Happy Days Etkinliği Antalya\'da Gerçekleşti

RIXOS Hotels'in geleneksel Rixos Happy Days etkinliği, 17-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapıldı. Etkinlikte 30'dan fazla ülkeden seyahat acenteleri ve iş ortakları bir araya geldi. Gala gecesi ve ödül töreni ile sona eren etkinlikte yeni açılan destinasyonlar tanıtıldı.

22.11.2024 10:52  Güncelleme: 10:58
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RIXOS Hotels'in geleneksel hale gelen etkinliği Rixos Happy Days, bu yıl 17-20 Kasım arasında Antalya'da, Rixos Premium Tekirova'nın ev sahipliğinde gerçekleşti.

Etkinlikte, BDT, Orta Doğu, Batı Avrupa, Doğu Avrupa ve Türkiye'den 30'dan fazla ülkeden gelen seyahat acenteleri ve iş ortaklarını ağırlayarak, Rixos Hotels'in 2024 yılı boyunca iş ortaklarından aldığı güçlü desteğe teşekkür etti. 3 gün süren etkinlik boyunca katılımcılar, dolu dolu bir programla ağırlandı. The Land of Legends Tema Parkı'na düzenlenen ziyaretle eğlence ve alışveriş keyfi yaşanırken, spor etkinlikleri ve iş ilişkilerini güçlendirme fırsatları etkinliğe hareket kattı.

DESTİNASYONLAR TANITILDI

Rixos BAE, Katar, Kazakistan, Mısır, Dubrovnik, Nickelodeon Hotels & Resorts ve kısa süre önce açılan Rixos Tersane İstanbul gibi destinasyonlar, etkinlik sırasında tanıtıldı. Özellikle, 15 Ocak 2025'te misafirlerini ağırlamaya başlaması planlanan Nickelodeon Hotels & Resorts ve Nickelodeon Land, çocuklar ve aileler için eğlence ve konfor deneyimini birlikte sunmayı hedefliyor. Bunun yanı sıra, yeni açılan Rixos Tersane İstanbul ise, tarihi dokusuyla modern lüksü buluşturarak misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.

GALA GECESİ VE ÖDÜL TÖRENİ

Etkinlik, Rixos Happy Days kapsamında düzenlenen gala gecesi ve ödül töreni ile son buldu. Gecede, 2024 yılının en başarılı seyahat acenteleri ve iş ortakları ödüllendirildi. Rixos Satış ve Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı Murat Alpman, etkinlikte yaptığı konuşmada, "İş ortaklarımızın bize gösterdiği sürekli destek için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Birlikte büyük başarılara imza atıyoruz ve bu başarıları kutlamak için bir araya gelmek bizim için büyük bir mutluluk" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Rixos Happy Days Etkinliği Antalya'da Gerçekleşti - Son Dakika

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