Riyad Avlar: Sednaya\'daki Acılar Unutulmamalı

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Suriye'nin Halep kentine dil eğitimi için gittiği 1995 yılında casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve 21 yıl Sednaya Hapishanesi'nde kalan Hataylı Riyad Avlar, Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin çektiği cezaevi görüntülerini izlerken duygulandı.

Suriye istihbaratı tarafından gözaltına alındıktan sonra 2 yıl hücrede tutulan ve falaka, askıda elektrik gibi çeşitli işkencelere maruz kalan Avlar, 2017 yılında geldiği Gaziantep'te arkadaşlarıyla kurduğu Sednaya Hapishanesi'ndeki Tutuklular ve Kayıp Kişiler Derneğinde kendisiyle aynı acıları yaşayan 20 kişiyle ara sıra bir araya geliyor.

Sednaya Hapishanesi'nde işkence görenlerin anılarının yer aldığı "Suriye Devrimi Sırasında Sednaya" kitabını çıkaran Avlar, yaşananları unutturmamaya çalışıyor.

AA muhabirlerinin çektiği Sednaya Hapishanesi'nin görüntülerini izleyen Avlar, duygularını AA muhabirine anlattı.

Riyad Avlar (48), 19 yaşında Arapça, İngilizce öğrenmek için gittiği Halep'te casusluk faaliyeti yürüttüğü iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklandığını söyledi.

İki yıl boyunca işkenceye maruz kaldığını belirten Avlar, şunları söyledi:

"Oradaki tutukluluk durumları kötüydü. Yemek, sağlık, içerideki yaşam koşulları çok kötüydü. 2011'den önce insan hakları ihlalleri vardı. 2011'den sonra bütün insanlığa karşı bir ihlal oluştu çünkü içeride cinayetler yaşandı. Asker, polis içeriye girip koğuştan birini öldürmeden çıkmazdı. İnsanlar korku içerisinde yaşıyordu. Yiyecek bir şey yok, bazen o kadar işkence yaparlardı ki yemeği tuvalete döküp gidiyorlardı, tutuklulara zorla yediriyorlardı. Psikolojik, fiziksel ve cinsel işkenceler vardı. Ailemle görüşmeme izin vermiyorlardı. 15 yıl sonra gelip, 'Ailene haber gönderebilirsin' dediler. En son 2010'da kardeşlerimden biriyle sadece 15 dakika görüşebildim. Cezaevinden çıkışım sürpriz oldu. Sınır kapısından beni teslim ettiler. Cezaevlerindeki kayıtlara bakılsın. Niye, bu insanların nasıl öldüğü ve nasıl kaybolduğunun tek kaydı o cezaevinde. Toplu mezarlarda birçok ceset açığa çıkacak ve aileler alacak."

"Oradan çıkan insanları görünce mutlu oldum"

Tutuklu kaldığı süreçte hep dua ettiğini dile getiren Avlar, o anları unutamadığını kaydetti.

AA muhabirlerinin çektiği hapishane görüntülerini izleyen Avlar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demir kapıları görünce o anları hatırladım. İşkenceler aklıma geldi. Biz topluma karışsak da hala o travmayı yaşıyoruz. Oradan çıkan insanları görünce mutlu oldum. Kayıp aileler için üzgünüm. Özellikle çıkanlara destek olmak gerekiyor. Bir arkadaşım vardı, 43 yıl sonra cezaevinden çıktı çünkü kendisi pilottu ve emirlere karşı çıktı. 2-3 gün önce cezaevinden çıktı. Bazı arkadaşlarımı televizyondan gördüm. Tutuklananların çok büyük çoğunluğu mazlumdu."

"Sadece isim benzerliğinden tutuklananlar var "

Esed rejiminin çökmesinin ardından Suriyelilerin tekrar ülkelerine dönmesinin mutluluk kaynağı olduğunu belirten Avlar, şunları kaydetti:

"Sadece isim benzerliğinden tutuklananlar vardı. Arap dünyasında Muhammed ismi çok fazla. İsim benzerliğinden tutuklanıp ölenler vardı. Sosyal medyadan tutuklananlar vardı. Hiç kimse evini çocuklarını bırakıp başka yerlere gitmez. Üzüntülü olaylar yaşandı. Birçok tanıdığım Türkiye'ye minnettar. Gerçekten Türkiye önemli yardımlar yaptı. Onlara en iyi davranan ülke Türkiye'dir."

Riyad Avlar, Sednaya Hapishanesi'ne konulmadan önce 2 yıl işkence gördüğü hücrenin arkadaşları tarafından çekilen görüntülerini de izledi.