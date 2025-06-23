Riyad\'dan Rize\'ye İlk Direkt Uçuş

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan Rize'ye ilk direkt uçuş, Flynas özel hava yolu şirketince yapıldı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan havalanan Flynas'a ait uçak, 152 yolcusuyla Rize-Artvin Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra su takı ile karşılandı.

Uçakta bulunan yolcuları, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk, Rize-Artvin Havalimanı Müdürü Murat Keskinkılıç ile turizm işletmeleri çiçeklerle ve tulum eşliğinde karşıladı. Burada yolculara Çaykur Rizespor atkısı verildi.

Terminale alınan yolcular, pasaport kontrolünden geçerek Türkiye'ye giriş yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Avluk, AA muhabirine, Suudi Arabistan'dan Flynas özel hava yolları ile beraber Rize'ye tarifeli olarak ilk uçuş gerçekleştiğini söyledi.

Bu uçuşların haftada yedi gün devam edeceğini ifade eden Avluk, "Dördü Riyad'dan üçü ise Cidde'den. İlk tarifeli uçuş olduğu için Suudi Arabistan'dan bunun devamı gelecektir. Bu yaz boyunca devam edecek bir faaliyet. Bu yazı Rize'miz turizm açısından dolu dolu geçirecek. Sadece Orta Doğu'da gelişen bazı sıcak olaylar var. İnşallah onlardan turizm sektörümüz etkilenmediği sürece verimli bir beklenti içerisindeyiz." diye konuştu.

Flynas Hava Yolları Türkiye Müdürü Mehmed Kürşad Caymaz ise Türkiye'deki beşinci noktaya uçtuklarını belirterek, " İstanbul, Antalya, Bodrum, Trabzon'dan sonra beşinci noktamız. İlk defa bugün uçmaya başladık Riyad ve Cidde'den. Suudi Arabistan'ın iki şehrinden uçuşlara başlıyoruz. Haftada yedi uçağımız var. Dört tanesi Riyad'dan, üç tanesi ise Cidde'den buraya gelecek." dedi.

Yaz boyunca uçuşların devam edeceğini aktaran Caymaz, "Bu seferler zaten planlandı. Eylül sonuna kadar yeterli potansiyel şu an gözüküyor. İlk uçaklarımızın hepsi hemen hemen dolu. Bugün de 152 yolcu geldi. Eğer aynı trend devam ederse uçuşları uzatmayı ve seneye daha fazla uçuş yapmayı düşünüyoruz. Daha fazla Suudi Arabistan şehrinden Rize'ye gelmeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Turizm işletmecisi Semih Fatih Kızıltan da turizmciler olarak oldukça heyecanlı olduklarını dile getirerek, "Yaklaşık üç yıldır bu projede çalışıyorduk. Suudi Arabistan'ın en büyük firmalarından bir tanesi. Dolayısıyla havalimanımızın tanıtımı bundan sonraki diğer hava yollarının da bölgemizi iyi göstermesi açısından bizim için çok değerli ve önemli." dedi.