Rize\'de 4. Maden Kurtarma Yarışması başladı, 13 ekip 6 parkurda yarışıyor

RİZE'de Türkiye Madenciler Derneği'nin (TMD) düzenlediği ve 13 arama kurtarma ekibinin katıldığı '4'üncü Maden Kurtarma Yarışması' başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, madencilerin afetlerdeki kritik rolüne dikkat çekip, kurtarma faaliyetlerini daha nitelikli hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye Madenciler Derneği tarafından, madenlerde arama ve kurtarma bilincinin artırılması amacıyla düzenlenen '4'üncü Maden Kurtarma Yarışması', Çayeli Bakır İşletmeleri ev sahipliğinde 'Sahil Dolgu Alanı'nda gerçekleştirildi. Yarışmaların açılışına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz ve çok sayıda davetli katıldı.

Organizasyonda yarışmacı 13 maden kurtarma ekibi, 3 yabancı ekip de gözlemci olarak yer aldı. Ekipler, yer altı arama kurtarma, depreme, yangına ve tehlikeli kimyasallara müdahale, araç kazası kurtarma, takım yetkinliği olmak üzere 6 farklı parkurda zamana karşı mücadele etti. İki gün sürecek yarışların ardından derece giren takımlara ödülleri verilecek.

'BU ÇALIŞMALARI DAHA NİTELİKLİ HALE GETİRMEK İSTİYORUZ'

Yarışma öncesi alandaki ekipleri ziyaret edip başarılar dileyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, "Bu yarışma her iki yılda bir yapılmakta. Bugün 13 kurtarma ekibimiz 6 ayrı branşta yarışıyor. Biz bunu sadece bir yarışma olarak görmüyoruz. En önemlisi, ekiplerin bilgi birikim ve becerilerini birbirlerine aktarmasıdır. Bunu çok önemsiyoruz, çünkü madencilerimizin özellikle orman yangınlarında ve deprem felaketlerinde ne kadar başarılı kurtarma faaliyetleri yaptıklarına millet olarak şahit olduk. Bu çalışmaları daha nitelikli hale getirmek istiyoruz" dedi.

ULUSLARARASI GÖZLEMCİLER

Yarışmayı gelecekte uluslararası düzeye taşımak istediklerini belirten Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz da "İlk yıl 5 ekiple başladığımız organizasyonda şu an 13 ekiple devam ediyoruz. Bu sene ilk kez 5 değişik ülkeden uluslararası gözlemciler katılıyor. Bundan sonra yarışmamızın uluslararası bir kimlik kazanmasını hedefliyoruz. Bizim derdimiz, madenlerde çalışan insanlarımızı sağ salim evlerine göndermek. Ancak asıl önemli olan, doğal felaketlerin yaşandığı anlarda da can olmak, nefes vermek için iş güvenliğini ön planda tutarak yardıma koşmaktır. Madenciler, her zaman tetikte olmalı ve toplumumuzun yanında yer almalıdır. Bunun da ön kuralı tatbikatlar yapmaktır" diye konuştu.