Rize\'de Teleferik Kazasında Hayatını Kaybeden Genç, Akrabasına Yardım İçin Bahçeye Gitmiş

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RİZE'nin Güneysu ilçesinde çay bohçalarını araç yoluna çıkarmak için yerleştirdiği ilkel teleferikte akıma kapılıp hayatını kaybeden Hızır Can Torpil'in (25), akrabasına yardım etmek için bahçeye gittiği ortaya çıktı.

Olay, dün ilçeye bağlı Yeniköy köyünde meydana geldi. Hızır Can Torpil, araç yoluna çıkarmak için çay bohçalarını ilkel teleferiğe yerleştirirken elektrik akımına kapıldı. Torpil'in çay bahçesinde hareketsiz yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, çay bahçesindeki patika yoldan yürüyerek ulaştıkları Hızır Can Torpil'e müdahale etti. Dik ve engebeli arazide kurtarma çalışması başlatan AFAD ekipleri, yaralıyı sedye ile taşıyarak ambulansa ulaştırdı. Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Torpil, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

AKRABASINA YARDIMA GİTMİŞ

Akrabasına yardım için bahçeye gittiği bildirilen Hızır Can Torpil için Güneysu Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Torpil'in akrabaları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Hızır Can Torpil'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.