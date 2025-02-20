Rizeli Öğretmen, Dubai'de Üstün Öğretmen Ödülü Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rizeli Öğretmen, Dubai'de Üstün Öğretmen Ödülü Aldı

Rizeli Öğretmen, Dubai\'de Üstün Öğretmen Ödülü Aldı

Rize'deki İstiklal İlkokulu'nda öğretmenlik yapan Onur Ömer Düzgün, sınıfındaki yenilikçi yöntemlerle uluslararası alanda ödül kazandı. 73 ülkeden 12 bin eğitimcinin katıldığı ödül töreninde üstün öğretmen unvanına layık görüldü.

20.02.2025 10:29  Güncelleme: 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RİZE'de sınıfta yaptığı aktivitelerin yanı sıra öğrencilerine yönelik geliştirdiği yenilikçi eğitim metotlarıyla dikkatleri çeken sınıf öğretmeni Onur Ömer Düzgün (41), 73 ülkeden yaklaşık 12 bin eğitimcinin katıldığı Dubai'de düzenlenen 'Küresel Eğitim Ödülleri Töreni'nde 'üstün öğretmen' ödülüne layık görüldü. Düzgün, "Benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı" dedi.

Kent merkezindeki İstiklal İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan 19 yıllık öğretmen Onur Ömer Düzgün, sınıf içerisinde yaptığı aktiviteler ve öğrencilerine yönelik geliştirdiği yenilikçi eğitim metotlarıyla beğeni kazandı. Öğrencileri ile diyaloglarının yanı sıra yaptıkları aktiviteleri sosyal medya hesabından paylaşan Düzgün, Milli Eğitim Bakanlığı'nın UNİCEF destekli projelerinde yer alıp, EBA için sunumlar hazırladı. Düzgün, 73 ülkeden yaklaşık 12 bin eğitimcinin katıldığı Alert Knowledge Service tarafından Dubai'de düzenlenen 'Küresel Eğitim Ödülleri Töreni'nde 'üstün öğretmen' ödülüne layık görüldü.

'BU DİSİPLİN SAYESİNDE FARKLILIKLAR ORTAYA ÇIKIYOR'

Ödül aldığın için gurur duyduğunu ifade eden Düzgün, "Ödülü, Dubai'de düzenlenen törenle aldım. Ödül, belirli bir kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bana verildi. Farklı bir ülkede eğitim alanında ülkemi temsil etmek, bayrağımızı dalgalandırmak ve okulumuzun adını duyurmak; benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı. Örneğin, sınıfımızda geleneksel düzenin dışında bir ortam oluşturduk. Öğretmen masasını arkaya aldık ve sakin bir köşe oluşturduk. Ayrıca sınıfta çeşitli teknolojik araçlar ve yönetim sistemleri kullanıyoruz. Tüm bu unsurlar birleşerek bir disiplin oluşturuyor ve bu disiplin sayesinde farklılıklar ortaya çıkıyor" dedi.

'BİRÇOK ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİM'

Sınıf içinde ve dışındaki çalışmalarından dolayı ödüle layık görüldüğünü belirten Düzgün, "Bu yıl hem sınıf içinde hem de sınıf dışında birçok çalışma gerçekleştirdim. Bunları meslektaşlarımla da paylaştım. Sınıf içi çalışmalardan örnek vermek gerekirse; sınıf yönetimi konusunda diğer meslektaşlarıma rehberlik ettim. Ayrıca sınıf dışı çalışmalarımda Milli Eğitim Bakanlığı'nın UNICEF destekli 'Temel Eğitimi Geliştirme ve Güçlendirme Projesi'ne aktif olarak katıldım. Bunun yanı sıra EBA için de bir sunum hazırladım. Tüm bu çalışmalar sonucunda ödüle layık görüldüm" diye konuştu.

HABER- KAMERA: Mehmet Can PEÇE/RİZE,

Kaynak: DHA

Magazin, Güncel, Eğitim, Dubai, Rize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rizeli Öğretmen, Dubai'de Üstün Öğretmen Ödülü Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:40 Silahla şakalaşırken kendisini vurdu O anlar kamerada Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada
15:37 Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı
14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:37 Müge Anlı’yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
22:28 Kara teslim olan İstanbul’da kar küreme aracı dahi yolda kaldı Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
22:17 Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
22:17 Ankara’da kar yağışı etkili oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
22:08 Arda Güler’e 3 dünya devi birden talip oldu Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu
21:55 Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır
21:42 Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi
21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
21:12 Galatasaray’ın Sevilla’ya sattığı Marcao, Brezilya’ya geri dönüyor Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Marcao, Brezilya'ya geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 16:05:30. #1.12#
SON DAKİKA: Rizeli Öğretmen, Dubai'de Üstün Öğretmen Ödülü Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.