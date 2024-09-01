Ro-Ro Gemisi Fazla Yolcu Aldığı İçin Hareket Etmeyince İzin Verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ro-Ro Gemisi Fazla Yolcu Aldığı İçin Hareket Etmeyince İzin Verildi

Ro-Ro Gemisi Fazla Yolcu Aldığı İçin Hareket Etmeyince İzin Verildi

Balıkesir'in Avşa ve Marmara Adası ile Tekirdağ arasında sefer yapan Ro-Ro gemisi, fazla yolcu aldığı gerekçesiyle Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hareket etmesine izin verilmedi. Ancak yolcuların indirilmesinin ardından gemi, 2 saat 45 dakika sonra limandan ayrıldı.

01.09.2024 21:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GEMİ 2 SAAT 45 DAKİKA SONRA HAREKET ETTİ

Balıkesir'in Avşa ve Marmara Adası ile Tekirdağ arasında sefer yapan ve fazla yolcu aldığı gerekçesiyle Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hareket etmesine izin verilmeyen Ro-Ro gemisi, kapasitenin üstündeki yolcuların indirilmesinin ardından 2 saat 45 dakika sonra limandan ayrıldı. DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, gemideki fazla yolcuların limana gelen bir başka gemiye aktarıldığını, her 2 geminin de güvenli bir şekilde limandan ayrıldığını söyledi. Yolcuların mağduriyetinin giderildiğine dikkat çeken Vali Ustaoğlu, gemide yüzlerce fazla yolcu olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, 50 fazla yolcunun olduğunu belirterek, bununla ilgili de liman başkanlığınca gerekli işlemlerin yapılacağını kaydetti.

Mehmet BAKİ/ MARMARA (Balıkesir),

Kaynak: DHA

Marmara Adası, Denizcilik, Balıkesir, Tekirdağ, Marmara, Ekonomi, Avşa, Denizcilik, Ulaşım, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ro-Ro Gemisi Fazla Yolcu Aldığı İçin Hareket Etmeyince İzin Verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Diyarbakır’da Gözaltına Alınan Narin’in Muhtar Amcası İçin Ek Gözaltı Kararı Verildi Diyarbakır'da Gözaltına Alınan Narin'in Muhtar Amcası İçin Ek Gözaltı Kararı Verildi
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
21:17 UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin fikstürü belli oldu
20:51 FIFA, ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı tanıdı FIFA, ırkçılığa maruz kalan futbolculara oyunu durdurma hakkı tanıdı
19:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörle mücadelede net mesaj: Çok yakında kilidi kapatacağız
19:34 Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme Amcanın aracındaki delil, Narin’le eşleşti Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme! Amcanın aracındaki delil, Narin'le eşleşti
18:41 Yerine efsane isim gelecek Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı’nın sözleşmesini feshetti Yerine efsane isim gelecek! Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesini feshetti
18:37 Eyüpspor, Premier Lig’in yıldız futbolcusuyla temas kurdu Eyüpspor, Premier Lig'in yıldız futbolcusuyla temas kurdu
17:49 Fenerbahçe’de sakatlık şoku Takımın yıldızı 2 hafta yok Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Takımın yıldızı 2 hafta yok
17:47 Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye’yi nasıl temsil edecek Gelen açıklamayla bilmece çözüldü Engin Altan Düzyatan BM zirvesinde Türkiye'yi nasıl temsil edecek? Gelen açıklamayla bilmece çözüldü
17:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: AB-Şanghay arasında tercih yapmıyoruz
17:42 Milli atıcı Aysel Özgan, Paralimpik Oyunları’nda gümüş madalya kazandı Milli atıcı Aysel Özgan, Paralimpik Oyunları'nda gümüş madalya kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2024 21:48:07. #1.12#
SON DAKİKA: Ro-Ro Gemisi Fazla Yolcu Aldığı İçin Hareket Etmeyince İzin Verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement