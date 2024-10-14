Rojin Kabaiş İçin 17. Gün Arama Çalışmaları - Son Dakika
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Rojin Kabaiş İçin 17. Gün Arama Çalışmaları

Rojin Kabaiş İçin 17. Gün Arama Çalışmaları

Van'da kaybolan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş için arama çalışmaları devam ediyor.

14.10.2024 10:23
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VAN'da kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'i (21) arama çalışmaları 17'nci günde devam ediyor. Erzurum ve Diyarbakır Emniyet Müdürlüklerinden getirilen kadavra köpeklerin de kullanıldığı aramalarda, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan getirilen su altı kadavra arama köpeğinin yanı sıra 8 kişiden oluşan dalgıç ekip de çalışmalara destek veriyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül'de kaldığı yurtta akşam yemeğini yedikten sonra dışarı çıktı. Geri dönmeyen Kabaiş'e telefonla ulaşamayan arkadaşları, 28 Eylül'de saat 12.00 sıralarında polise haber verdi. Kabaiş'in 27 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Van Gölü Sahili'ne çakıl taşı toplamaya gideceğini söylediği, birlikte gitmeyi teklif ettiği arkadaşının olumsuz yanıt verdiği tespit edildi. 28 Eylül'de Van Gölü Sahili'nde Rojin'e ait cep telefonu, kulaklık, kek ve su bulundu. Telefon incelenmek üzere polise teslim edildi.

Telefonla konuştuğu annesine markete gidip, kahve, su ve kek alacağını söyleyen Rojin için polis, Jandarma Sahil Güvenlik, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Gönüllü arama-kurtarma ekiplerinin de katıldığı çalışmalara, polis ekipleri, zaman zaman havadan destek veriyor. Çalışmalarda, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden gönderilen yandan taramalı sonar cihazı, jandarmanın su üstü radar, polisin su altı görüntüleme cihazları da kullanılıyor. 10 Ekim'de başörtüsü bulunan Rojin'e halen ulaşılmazken, her yere detaylıca bakılıyor.

DALGIÇ EKİBİ ÇALIŞMALARA KATILDI

Rojin'i arama çalışmaları, özellikle başörtüsünün bulunduğu Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arasındaki bölgede yoğunlaştı. Erzurum ve Diyarbakır İl Emniyet müdürlüklerinden getirilen kadavra köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarının 17'nci gününde; Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gelen 8 kişiden oluşan dalgıç ekip destek verirken, su altı kadavra arama köpeği de kullanılıyor. Göl üzerinde tekne ve botlarla, karada polis arama kurtarma, jandarma, AFAD, itfaiye ve gönüllü ekipler, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Bardakçı Mahallesi arası sazlık alanlar ile metruk yapılarda da arama yapıyor.

Kaynak: DHA

Van Gölü, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Sonar, Van, Son Dakika

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