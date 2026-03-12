Rojin Kabaiş\'in Babası Tehdit Altında

VAN Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tehdit iddialarına ilişkin soruşturma başlattığı Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş, 7 aydır tehdit mesajları geldiğini belirterek, "Devletten rica ediyorum. Can güvenliğimiz yoktur. Bize sahip çıksınlar" dedi.

Kaldığı yurttan 27 Eylül 2024 tarihinde ayrıldıktan sonra 15 Ekim'de Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde cesedi bulunan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'in tehdit aldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iddialara ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Gürler, "Vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit eden hiçbir fiile müsamaha gösterilmesi mümkün değildir. Söz konusu iddialar tüm yönleriyle ve titizlikle incelenecektir. Soruşturma süreci, hukukun çizdiği çerçevede bağımsız yargı makamlarınca hassasiyetle yürütülecektir. Kimsenin tehdit ve baskı altında kalmasına izin verilmeyecek, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli tüm adımlar atılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Nizamettin Kabaiş, kızının ölümünün aydınlatılması için mücadele verdiğini belirterek, 7 aydır tehdit mesajları aldığını ve konuyu savcılığa bildirdiğini söyledi. En son Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ve Valiliğe gittiğini de anlatan Kabaiş, "Diyarbakır Emniyeti sahip çıktı. Onlar sürekli telefon açıyorlar. 3 hafta önce Diyarbakır'da benim telefonumu aldılar. Ben orada şikayette bulundum. 7 aydır 6 ayrı yabancı numaradan tehdit geliyor. En son 3 hafta önce bir tanesi gece saatlerinde telefon açtı. Bana, 'Davadan geri çekil. Biz seni çoktandır uyarıyoruz, beni dinlemiyorsunuz. Seni öldüreceğiz. Seni de kızının yanına gömeceğiz. Davadan vazgeç' diyorlar ve küfür, hakaret ediyorlar. Hem yazıyla hem de telefon açtılar. Devletten rica ediyorum. Can güvenliğimiz yoktur. Bize sahip çıksınlar. Evimin oraya kamera takılmasını defalarca söyledim. Geçenlerde evimizin oraya gelip 4-5 el silah sıktılar. Eğer evimizin olduğu yere kamera takılsaydı, o kişiler bilinirdi" dedi.

'BEN KORKMUYORUM AMA ÇOCUKLARINM BAKKKALA, FIRINA GİDEMİYOR'

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in dün akşam yaptığı açıklamadan dolayı memnun kaldığını da kaydeden Nizamettin Kabaiş, "Ben onun görüşmesine de gideceğim. Yeni Adalet Bakanı onun görevi hayırlı uğurlu olsun. Bize ve bu dosyaya sahip çıksın. 530 gündür hala sorduğumuz sorulara cevap gelmemiş. Mesela Rojin 18 günün içinde hangi gün öldürülmüş? Kaç gün suda kalmış? Bunların cevabı hala gelmemiş. Sürekli tehdit mesajı alıyorum. Benim için bir şey olmaz. Ben korkmuyorum ölümden, zaten ben ölmüşüm. Ben sürekli düşünüyorum. Ama benim çocuklarım korkuyorlar. Bakkala, fırına gidemiyorlar. Sadece bana değil, onlara da gönderiyorlar tehdit mesajlarını. Devlet bulabilir bu kişileri. Tabii ki bu soruşturma başlatmasından memnun oldum. Sahip çıkması lazım. Soruşturmayı başlattı, iyi oldu ama bunun dışında da yapılacak çok görevler vardır" dedi.