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Roma'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto mitingi düzenlendi - Son Dakika
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Roma'da İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto mitingi düzenlendi

İtalya'nın başkenti Roma'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırıları protesto etmek ve Filistin'e destek göstermek amacıyla bir miting ve yürüyüş düzenlendi. Binlerce gösterici, İsrail'in saldırılarını kınayarak soykırımın durması ve acil ateşkes çağrısı yaptı. Ayrıca, İsrail'in soykırım suçlamasıyla yargılandığı Uluslararası Adalet Divanı'na destek mesajları verildi. Ülke genelinde de Filistin'e destek gösterileri gerçekleştirildi.

Roma\'da İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarını protesto mitingi düzenlendi
13.01.2024 - 22:55,
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İtalya'nın başkenti Roma'da İsrail'in Gazze Şeridi'ne yaptığı saldırılar nedeniyle "Filistinlilere yönelik soykırım dursun" çağrısıyla bir miting ve yürüyüş düzenlendi.

Başkentin merkezindeki Fori Imperiali Caddesi'nde toplanan 5 binden fazla gösterici, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederken, Filistin'e destek ve dayanışmasını dile getirdi.

Göstericilerin, "Soykırımı durdurun" yazılı dövizler ile Filistin bayraklarının yanı sıra Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'e soykırım suçlamasıyla dava açan Güney Afrika Cumhuriyeti bayrakları taşıdığı görüldü.

Protestocular, sık sık "Özgür Filistin", "Siyonist İsrail", "Terörist, faşist İsrail" şeklinde slogan atarak, İsrail'e tepkilerini gösterdi.

Göstericiler acil ateşkes çağrısı da yaparak, soykırımın durması gerektiğini belirtti.

Gösteriye destek verenlerden Stefania, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yaşananlar korkunç. Nazizm'den sonra Batı'da böyle bir şey görülmedi. Ben ve buradaki herkes, Batılı olduğunu iddia eden ama gerçekten korkunç bir diktatörlük olan bu devlete mesafeliyiz. Yaşananlar şok edici bir soykırımdır. Biz bunu istemiyoruz. Ateşkes istiyoruz. Yaşananlara dair bir yargı süreci olmasını istiyoruz ki bu konuda Güney Afrika çok çok iyi bir şey yapıyor." dedi.

Daniele de "Biz öncelikle, İsrail rejiminin işgal ettiği tüm topraklarda derhal ateşkes sağlanması için ve Filistin'e ait tüm toprakların kurtulmasını istemek için buradayız. Son 50 yıldır İsrail'in söylediği yalanları reddeden, İsrail ordusunu çıkaracak acil adımları atan ve diğer askeri adımlardan kaçınmayı sağlayacak uluslararası toplumun farkındalığına ihtiyacımız var." diye konuştu.

Marta ise dünyanın pek çok yerinde, ABD, Danimarka, İspanya, Almanya ve İtalya'da insanların aylardır Filistin'e destek için meydanlara indiğine dikkati çekerek, "Bana göre bu, insanların Filistin'in yanında olduğunun en somut göstergesidir. Çünkü haksızlığın nerede olduğunu, kimin mazlum, kimin zalim olduğunu anladılar. Diğer yandan hükümetler ise kötü niyetlidir. Hükümetler, İsrail'i desteklemeye devam ediyor. Bence burada gerçek bir suç ortaklığından bahsedebiliriz. Burada, Güney Afrika'yı hariç tutuyorum ki onlar, İsrail'i soykırım suçlamasıyla Lahey'deki UAD'a götürmeyi başardı. Uluslararası dayanışma bakımından bu güzel örnek dışında, Batılı hükümetlerin hepsi İsrail'in suç ortağıdır. Gerçek bir suç ortaklığından bahsedebiliriz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in UAD'de yargılanıyor oluşunun önemine vurgu yapan Marta, "Sembolik açıdan bakıldığında bu çok önemli bir şey. Çünkü İsrail gibi kendini uluslararası hukukun üstünde gören bir devlet ilk kez yargıya taşındı ve hesap vermesi, kendisini savunması gerekiyor. Güney Afrika'yı destekliyorum ve teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Bu arada, başkent dışında ülke genelinde Floransa ve Palermo gibi pek çok kentte Filistin'e destek gösterileri yapıldı.

Ayrıca Milano kentindeki Starbucks kahve dükkanı önünde bir araya gelen Filistin yanlısı yaklaşık 100 kişinin, ellerindeki Filistin bayraklarıyla, boykot çağrısında bulunduğu basına yansıdı. Göstericilerin "Filistin halkıyla dayanışma içinde olanları, İsrail ekonomisini boykot etmeye çağırıyoruz." dediği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bin 300 çocuk, 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 843 Filistinli öldürüldü, 60 bin 317 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 187'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 521 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 347 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 161 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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