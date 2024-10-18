Roma Mahkemesi Göçmen Merkezine Karşı Çıktı

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Roma Mahkemesinin, İtalya'nın Arnavutluk'ta kurduğu iki göçmen merkezine götürülen 12 düzensiz göçmenin, burada tutulamayacaklarına karar verdiği bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Roma Mahkemesinin özel göçmenlik birimi, İtalyan donanmasına ait Libra gemisi tarafından 16 Ekim'de Arnavutluk topraklarında yeni kurulan göçmen merkezlerine götürülen göçmenlere dair bir karar aldı.

Mahkeme, Arnavutluk'a götürülen 12 düzensiz göçmenin, Bangladeş ve Mısır'dan geldikleri gerekçesiyle burada tutulmalarını onaylamadı. Mahkemenin, söz konusu ülkelerin "güvenli ülke" statüsünde olmaması sebebiyle bu kararı aldığı belirtildi.

ANSA haber ajansı da 12 göçmenin, İtalyan donanmasına ait bir gemiyle İtalya'nın Bari kentine geri gönderilmesinin beklendiğini yazdı.

Roma Mahkemesinin bu kararına Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalya- Fransa sınırındaki Ventimiglia kasabasında düzenlediği basın toplantısında tepki gösterdi.

Tajani, "Yargının kararlarına saygı duymaya alışkınım ama yasama ve yürütme erklerinin kararlarına da saygı duyulmasını isterim. Çünkü demokrasi üçlü kuvvetler ayrılığına dayanır. Yargı, yasaları uygulamalıdır, değiştirmemeli veya yürütmenin işini yapmasına engel olmamalıdır. Güç, her zaman bu parlamentoyu ve bu hükümeti seçen halktan gelir. Halkın iradesine her zaman saygı duyulması gerekir. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de İtalya-Arnavutluk anlaşmasını takip edilecek bir model olduğu düşüncesinde. Biz de bu yolda ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tajani ile basın toplantısına katılan İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi de yargı kararlarına saygı duyduğunu ancak bu karara itiraz edeceklerini ve temyize götüreceklerini söyledi. Piantedosi, ayrıca Avrupa ve ulusal hukuk bağlamında tasdik almak için mücadele edeceklerini dile getirdi.

Roma Mahkemesinin kararına bir tepki de iktidar ortağı aşırı sağcı Lig Partisinden geldi. Partiden yapılan yazılı açıklamada, kararın "kabul edilemez ve ciddi" olduğu ileri sürüldü.

Arnavutluk'a gönderilen 16 göçmenden 4'ü İtalya'ya geri götürülmüştü

İtalyan Donanmasına ait Libra gemisiyle 16 Ekim'de Şingin (Shengjin) Limanı'na getirilen 10'u Bangladeşli, 6'sı Mısırlı düzensiz göçmen grubundan 2'sinin 18 yaşın altında olması, 2'sinin de hasta olması sebebiyle İtalya'ya geri götürüldüğü ve Arnavutluk'taki merkezde 12 kişinin kaldığı basına yansımıştı.

İki ülke arasındaki anlaşma gereği, sadece İtalyan güvenlik güçlerince denizde kurtarılan, sağlıklı ve 18 yaş üstü erkek göçmenlerin aktarılması öngörülüyor.

Bu kişilerin iltica talepleri sonuçlanıncaya kadar burada tutulması ve talepleri olumsuz sonuçlanan göçmenlerin yine buradaki geri gönderme merkezinden ülkesine yollanması öngörülüyor.

Göçmen merkezleri için "Guantanamo" benzetmesi yapılmıştı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6 Kasım 2023'te Roma'da imzaladığı anlaşma, İtalyan güvenlik güçleri tarafından Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerden bir bölümünün Arnavutluk'a nakledilmesini ve iltica taleplerinin inceleme süresince burada kalmasını öngörüyor.

Anlaşma, Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma gemileri tarafından kurtarılan göçmenleri, reşit olmayanları, hamile kadınları ve savunmasız kişileri kapsamıyor.

Anlaşma çerçevesinde İtalya, Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Şingin Limanı'nda ilk kabul merkezini kurdu ve Gjader bölgesinde ise sonraki prosedürler için tesis ve geri gönderme merkezi oluşturdu. İtalya ile Arnavutluk arasındaki bu protokol, bir Avrupa Birliği (AB) ülkesinin, kendisine gelen düzensiz göçmenleri, AB üyesi olmayan bir başka ülke toprağına göndermesini düzenleyen ilk anlaşma olma özelliği taşıyor.

Anlaşmayla oluşturulan bu tesislere yönelik, İtalyan ve yabancı basında çıkan bazı haber ve yazılarda, ABD'nin Küba yakınındaki askeri hapishanesine atıfla "yeni Guantanamo" eleştirileri yöneltilmişti.

İtalya'da muhalefet partileri de İtalyan devletinin, düzensiz göçmenleri bu merkeze göndermek için yaklaşık 800 milyon avroyu sokağa attığını savunarak hükümete yüklenmişti.

Başbakan Meloni ise İtalya-Arnavutluk protokolünü, ülkesine düzensiz göçmen gelişlerini caydıracak unsur olarak kamuoyuna sunmuştu.