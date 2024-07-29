Roman Kadınların Yüzde 48'i Çocuk Yaşta Evleniyor - Son Dakika
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Roman Kadınların Yüzde 48'i Çocuk Yaşta Evleniyor

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CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Roman kadınların yüzde 48'inin çocuk yaşta evlendiğini ve bu oranın Türkiye genelindeki yüzde 15'e göre felaket bir rakam olduğunu belirtti. Ayrıca, Roman çocukların beslenme yetersizliği ve bebek ölümlerinin yüksek olduğunu, Roman kadınların eğitim durumunun da vahim olduğunu ifade etti. Erdan Kılıç, Romanlara insanca bir yaşam sağlanarak bu sorunların çözülebileceğini vurguladı.

29.07.2024 17:34
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(TBMM) - CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, TBMM Genel Kurulu'nda; "Roman kadınların yüzde 48'i çocuk yaşta evleniyor. Bu oran Türkiye genelinde yüzde 15. Yüzde 15'e bile felaket bir rakam olarak bakarken, onunla mücadele ederken yüzde 48 rakamına göz ve kulak tıkamak insanlık dışıdır" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Erdan Kılıç, TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı söz aldı. Roman vatandaşların yaşadığı sorunlara değinen Erdan Kılıç, sözlerine dünden beri hayvanları koruma değil hayvan katliamı kanununun görüşülmekte olduğunu, dün olduğu gibi bugün de CHP olarak tam kadro Genel Kurul'da olduklarını belirterek başladı. Erdan Kılıç devamında şunları kaydetti:

"5 yaş altı Roman çocuklarda bodurluk çok yüksek oranda"

"Hacettepe Üniversitesi 'Türkiye'de Roman Nüfus Araştırma Raporu'nu yayınladı. Bu raporda Roman yurttaşlarımızın yaşadığı sorunlar ve fırsat eşitsizlikleri yer alıyor. Eğitimden istihdama, sağlığa, barınma hakkından sosyal yardıma kadar yaşanan tüm yoksulluk döngüsü veya ayrımcılık ortaya konulmuş. Bunlardan biri 5 yaş altı Roman çocuklarda kronik beslenme yetersizliğinden dolayı bodurluk çok yüksek oranda ve kendileriyle aynı yaştaki çocuklara göre iki kat daha fazla görülmekte. Bebek ölümleri çok fazla, Türkiye'deki bebek ölümlerinin geneline göre 2,2 kat fazla bebek ölümü görülüyor.

Roman kadınların yüzde 48'i çocuk yaşta evleniyor. Bu oran Türkiye genelinde yüzde 15. Yüzde 15'e bile felaket bir rakam olarak bakarken, onunla mücadele ederken yüzde 48 rakamına göz ve kulak tıkamak insanlık dışıdır. Roman kadınların yüzde 52'si eğitimsiz ya da ilkokul terk. Türkiye genelinde bu genel ortalama yüzde 21 ve Roman kadınların sadece yüzde 4'ü lise ya da üstüne devam etmiş ki bu da kadınların eğitim durumu açısından vahim bir durum.

"Romanlara insanca bir yaşam vererek mücadele edebiliriz"

Her yıl 8 Nisan'da Roman yurttaşlarımızın gününü kutluyoruz, o gün yöneticiler koca koca laflar ediyorlar, Romanlara övgüler diziyorlar, ne kadar eğlenceli olduklarından bahsediyorlar, bir de gidip göbek atıyorlar birlikte, oh, vur patlasın, çal oynasın ama gerçek Roman yurttaşlarımızın yoksulluğuna, nasıl ötekileştirildiğine geldiğinde ise yönetenleri makam koltuklarının arkasında saklanırken buluyoruz ve 20 küsur yıldır açıklanan eylem planları oluyor bize eylem planları. Biz bu sorunu ortadan kaldırabiliriz. Roman yurttaşlarımızın beşeri sermayesini güçlendirerek, çocuk işçiliği, çocuk evliliği ve okul bırakma üçgeninde sıkışıp kalmış çocukları kurtararak, bu yurttaşlarımızın istihdamını artırarak, doğru ve kaliteli barınma imkanları sunarak, sağlık hizmetlerine erişimlerini artırarak, sosyal yardımlardan hak temelli yararlandırarak ve en önemlisi, aslında dışarıdan baktığınızda dokuz sekizlik görünen hayatların yöneticiler sayesinde sıfır sıfır olduğuyla yüzleşip, bunu kabul edip Romanlara insanca bir yaşam vererek mücadele edebiliriz ancak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Roman Kadınların Yüzde 48'i Çocuk Yaşta Evleniyor - Son Dakika

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