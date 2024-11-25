Romanya'da Cumhurbaşkanı Seçiminde Sürpriz İsim: Georgescu - Son Dakika
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Romanya'da Cumhurbaşkanı Seçiminde Sürpriz İsim: Georgescu

NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Georgescu, Romanya'daki cumhurbaşkanlığı seçiminde öne geçti.

25.11.2024 16:20
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Romanya'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda NATO ve Batı karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu ilk sıraya yerleşti.

Henüz kesinleşmeyen sonuçlara göre, dünkü seçimlerde NATO ve Batı karşıtı Georgescu, yüzde 22,95 oyla yarışı önde tamamladı.

8 Aralık'ta düzenlenecek ikinci turda Georgescu'nun rakibi ise oyların yüzde 19,17'sini alan merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi oldu.

Seçimden günler önce anketlerin ilk sırada gösterdiği, iktidarın büyük ortağı Sosyal Demokrat Partinin desteklediği Başbakan Marcel Ciolacu, yüzde 19,15 ile çok az farkla yarış dışı kaldı. Farkın çok az olması nedeniyle sonuçlara itirazların gelebileceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı seçiminde bağımsız aday olarak yarışan 62 yaşındaki Georgescu'nun ikinci tura kalması, ülke medyası tarafından "büyük sürpriz" olarak değerlendirildi.

Georgescu, NATO ve Batı karşıtlığıyla bilinirken sosyal medya platformu TikTok üzerinden yürüttüğü seçim kampanyasında Ukrayna'ya sağlanan desteği sorgulayan söylemler kullandı.

Kişisel internet sitesinde yer alan bilgilere göre Georgescu, 1990'lı yıllarda Romanya Çevre Bakanlığında çeşitli görevlerde bulundu. Georgescu, 1999-2012'de Birleşmiş Milletler Çevre Programı Ulusal Komitesinde Romanya'nın temsilcisi olarak görev yaptı.

Yerel medya, Georgescu'nun siyasete yabancı olmadığını ve daha önce iki kez başbakanlık için aday gösterildiğini belirterek verdiği bir mülakatta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için "gerçek lider" tanımını kullandığını aktardı.

Seçilmesi durumunda Romanya'nın ilk kadın cumhurbaşkanı ünvanını elde edecek olan 52 yaşındaki Lasconi ise eski gazeteci ve Romanya Birliğini Kurtarın Partisinin lideri olarak dikkati çekiyor.

Lasconi, seçim kampanyasında yolsuzluk karşıtı söylemleriyle gündeme geldi.

8 Aralık'ta düzenlenecek ikinci turda yüzde 50'nin üzerine çıkan isim, Romanya'nın yeni cumhurbaşkanı olacak.

Öte yandan Romanya'da 1 Aralık'ta da genel seçim yapılacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Romanya'da Cumhurbaşkanı Seçiminde Sürpriz İsim: Georgescu - Son Dakika

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