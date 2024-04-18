Rönesans Rezidans'tan sağ kurtulan depremzede anlatıyor - Son Dakika
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Rönesans Rezidans'tan sağ kurtulan depremzede anlatıyor

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Hatay'da meydana gelen depremde Rönesans Rezidans'tan sağ kurtulmayı başaran Mehmet Özdemir, binanın yerle bir olma anını unutamıyor. Özdemir, bu büyük yapının bu kadar çürük olacağını düşünmediğini belirtiyor.

18.04.2024 08:40
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Rönesans Rezidans'tan sağ kurtulmayı başaran adam, depremin üzerinden aylar geçse de binanın yerle bir olma anını unutamıyor

Depremzede Mehmet Özdemir: "Bu kadar büyük bir yapının bu kadar çürük olacağını düşünmemiştim"

Özdemir, "Yerdeyken kabus gördüğümü sandım ama gerçekti"

HATAY - Hatay'da 'Cennetten bir köşe' denilerek satılan ve depremde bine yakın insana mezar olan Rönesans Rezidans'tan sağ kurtulmayı başaran Mehmet Özdemir, devasa yapının yerle bir olma anına şahit olduğu anları asrın felaketinin üzerinden aylar geçse de unutamıyor.

Asrın felaketinde Hatay'da binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetmişti. Depremin yok ettiği Antakya ilçesinde en çok ölüm Ekinciler Mahallesi'nde bulunan 'Cennetten bir köşe' vaadiyle satılan Rönesans Rezindans'ta yaşanmıştı. Bine yakın insanın hayatını kaybettiği 250 daireden oluşan Rönensan Rezidans, deprem anında saniyeler içinde yerle bir olmuştu. Asrın felaketine Rönesans Rezidans'ta bulunan giriş kattaki dairesinde yakalanan 36 yaşındaki Mehmet Özdemir, deprem anında kendisini sitenin bahçesine atarak hayata tutunmayı başardı. Rönesans Rezidans'ın yerle bir olduğu anları gören Özdemir, yaşadıklarını hafızasından silemiyor. Özdemir, Rönesans Rezidans'ın enkazına her geldiğinde kendini kötü hissettiğini ve o anları hatırladığını belirtti.

"20 metre savruldum ve üzerime molozlar düşmüştü"

Deprem anında evde tek olduğunu ifade eden depremzede Özdemir, "Deprem saat 04.17'de ilk başta hafif bir artçı oldu. Hatay'da çok artçı olduğu için ciddiyete almamıştım. İlk artçıda kapıya yöneldim. O gün hava fırtına ve yağmurluydu. O günü hatırlamak istemiyorum. Bahçeye geldik. Bahçede en büyük depreme yakalandık. O dakikaya kadar Rönesans ayaktaydı. 3 kişi kaçtık ama yere düştük. Sırt üstü düşmüştüm. Rönesans'ın A bloğunu izliyordum. Sallandıkça bir katı aşağıya indi. O anda ben yıkılacağını anlamıştım. Yerden yatan iki arkadaşa kaçın dedim. Aradan 15 saniye geçti. Rönesans'ın arkama doğru yıkıldığını hissettim. 20 metre savruldum ve üzerime molozlar düşmüştü. Yerdeyken kabus gördüğümü sandım ama gerçekti. O anı hatırlamak istemiyorum" dedi.

"O anları hatırlıyorum ve tüylerim diken diken oluyor"

Rönesans Rezidans'ın enkazına geldiğinde kendisini kötü hissettiğini belirten depremzede Özdemir, "Buraya geldiğimde kendimi kötü hissediyorum. O anları hatırlıyorum ve tüylerim diken diken oluyor. Bir yıl öncesine kadar burada yaşıyorum. Bin kişiye yakın insan öldü. Enkazdaki insanların sesini duydum. Bir savaş sahnesi gibiydi. Bu kadar büyük bir yapının bu kadar çürük olacağını düşünmemiştim. Saniyeler içinde yerle bir olacağı kimin aklına gelebilirdi ki o anda" ifadelerini kullandı.

Rönesans Rezidans\'tan sağ kurtulan depremzede anlatıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Rönesans Rezidans'tan sağ kurtulan depremzede anlatıyor - Son Dakika

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