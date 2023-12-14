RTÜK, Muş\'ta yerel medya buluşması düzenleyecek

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Muş'ta düzenleyeceği 7. Yerel Medya Buluşması toplantısında yerel ve bölgesel yayıncılarla görüşecek.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, üst kurul bu yıl Konya'da başlattığı 7. Yerel Medya Buluşması toplantılarını Muş'ta tamamlayacak.

Bursa-Muş Kardeşliği Eğitim ve Gençlik Merkezi'nde 16 Aralık Cumartesi günü yapılacak toplantıda, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerin radyo ve televizyon yayıncılığı ele alınacak.

Sektör temsilcilerinin önerilerini dinleyecek üst kurul yetkilileri, afetzede yayıncıların durumlarını gözden geçirecek.

Çalışma toplantısında RTÜK daire başkanları görev alanlarına giren konularda sunumlar yapacak.

Bugüne kadar 72 ilin medya temsilcilerini dinleyen üst kurul, son toplantıyla tüm şehirlerin yayıncılarına ulaşmış olacak.