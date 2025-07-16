Rubio: Gerilimin Azalmasını Bekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail'in Suriye'ye saldırıları için "karmaşık bir durum" ifadesi kullanarak, mevcut gerilimin azaltılması için "önümüzdeki birkaç saat içinde ilerleme görmeyi umduklarını" söyledi.

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump ile Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin Beyaz Saray'daki görüşmesi sırasında basın mensuplarına konuştu.

İsrail'in Suriye'de gerçekleştirdiği son saldırılar hakkındaki bir soruyu Trump'ın kendisine yönlendirmesi üzerine Rubio, "Evet, bu karmaşık bir durum. Bunlar, Suriye'nin güneybatısındaki farklı gruplar, Bedeviler ve Dürzi toplumu arasında uzun süredir devam eden tarihi rekabetler ve bu durum, İsrail ile Suriye arasında talihsiz bir duruma ve bir yanlış anlaşılmaya yol açmış gibi görünüyor." dedi.

Rubio, her iki tarafla da gerilimi azaltmak için iletişim halinde olduklarını belirterek, "Önümüzdeki birkaç saat içinde, son birkaç saattir gördüklerinize son vermek için gerçek bir ilerleme görmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, Süveyda'da Şam yönetimi ile yerel silahlı gruplar arasında anlaşmaya varılmasından sonra bugün Şam ve Dera kentlerine hava saldırıları düzenlemişti.

"Dünyanın neresinde olursa olsun tüm Amerikan vatandaşlarını koruyoruz"

Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısında hayatını kaybeden ABD vatandaşı Filistinli gençle ilgili bir soruya da Rubio, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği üzerinden İsraillilerden soruşturma başlatmalarını ve olaya kimlerin karıştığını öğrenmek istediklerini belirtti.

Rubio, "Dünyanın neresinde olursa olsun, özellikle de haksız yere öldürülen veya katledilen tüm Amerikan vatandaşlarını koruyoruz. Bu nedenle daha fazla bilgi topluyoruz." diye konuştu.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, ABD vatandaşı Filistinli Sayf Musallat isimli 20 yaşındaki gencin öldürülmesi ile ilgili İsrail'den etkin bir soruşturma talep ettiğini belirtmiş, "Bu suç ve terör eyleminin hesabı sorulmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, 11 Temmuz'da Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Sincil beldesinde ailesine ait arazide bulunan Musallat'ı darbederek öldürmüşlerdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.