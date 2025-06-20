Rula Jebreal\'den Gazze Soykırımı İfşası

Filistinli-İtalyan gazeteci yazar Rula Jebreal, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımı konu alan ve geçen ay çıkan yeni kitabıyla vicdanları uyandırmak istediğini belirterek, "Çünkü Gazze'de yaşananlarla orası bir çocuk mezarlığı ama aynı zamanda uluslararası hukukun da mezarı haline geldi." dedi.

İtalya'da mayıs ayı başında yayımladığı ve kapağında AA'nın Gazze'deki foto muhabiri Ali Jadallah'ın ödüllü fotoğrafını kullandığı "Soykırım: Neo-İmparatorluk Döneminde Bizden Geriye Kalanlar" isimli kitabıyla dikkati çeken Jebreal, neden böyle bir kitap yazdığını ve soykırım hakkındaki görüşlerini, AA muhabirine anlattı.

İsrail'in şiddetli saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de olup bitenlerin İtalyan kamuoyuna anlatılmasında önemli bir rol oynayan 52 yaşındaki Jebreal, "Bu kitabı yazdım çünkü vicdanları uyandırmak gerekiyor. Çünkü Gazze'de yaşananlarla orası bir çocuk mezarlığı ama aynı zamanda uluslararası hukukun da mezarı haline geldi." ifadelerini kullandı.

Jebreal, Gazze'de olup bitenlerin başka yerlerde yaşanmaması gerektiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu kitabı yazdım çünkü Gazze'de uygulanan barbarca doktrinin küresel bir doktrin haline gelmemesi, tüm dünyaya ihraç edilmemesi gerekiyor. Şu anda gördüğümüz şey bu: Suriye bombalanıyor, Lübnan bombalanıyor, Filistin bombalanıyor, Yemen bombalanıyor ve şimdi İran'la yeni bir savaş. Bu kitabı yazdım çünkü unutmamak gerekiyor. Çünkü bu soykırımın dünya çapında canlı tanıkları biziz."

Gazze'de yaşananlar karşısında ABD yönetiminin tutumunun ortada olduğu ancak Avrupa ve İtalya'nın tutumunu nasıl değerlendirdiği sorulan Jebreal, şöyle konuştu:

"Onlar suç ortağı. Avrupa ve İtalya da suç ortağıdır. Çünkü onlar için uluslararası hukuk, Avrupalılar ve Batılılar için geçerlidir ama Filistinliler için geçerli değildir ve temelde uluslararası düzeni yeniden değiştiriyorlar. Silah satmak, uluslararası adaleti kurtarmaktan çok daha önemli hale geldi ve bana göre insanlığımız için son derece tehlikeli bir dönemdeyiz."

İtalyan halkının önemli bir bölümünün son dönemde Gazze'de yaşananlara karşı sesini yükselttiğinin hatırlatılması üzerine Jebreal, "Sivil toplumla hükümetler arasında net bir uçurum var. Hükümetler, halkları dinlemek gibi demokratik görevlerine ihanet ediyor. İnsanlık tarihinde belki de ilk kez, dünya nüfusunun yüzde 90'ı yaşananlara karşıyken, Batılı hükümetlerin yüzde 100'ü bir soykırımı destekliyor. Bana göre bu durum eninde sonunda toplumsal ve siyasi bir çöküşe, hatta ne yazık ki şiddete yol açabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu İsrail hükümeti yargılanmalıdır"

Soykırımın durdurulması gerektiğini vurgulayan Rula Jebreal, şunları kaydetti:

"Adalet gerekiyor, ülkelerin imzaladıkları soykırım sözleşmesine uyması gerekiyor, yaptırımlar gerekiyor, silah ambargosu gerekiyor ve Nürnberg benzeri bir yargılama gerekiyor hem failler hem de suç ortakları için. Failler (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'dur, (İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben Gvir'dir, (İsrail Maliye Bakanı Bezalel) Smotrich'tir, (Eski İsrail Savunma Bakanı Yoav) Gallant gibi bakanlardır, (Savunma Bakanı Yisrael) Katz gibi diğer bakanlardır. Bu İsrail hükümeti yargılanmalıdır çünkü çok açık bir mesaj vermemiz gerekiyor. Hiç kimsenin çocukları, kadınları katletmeye, hastaneleri bombalamaya, doktorları öldürmeye hakkı yoktur. Gerçekten Gazze'de görmekte olduğumuz bu sömürgeci soykırımı gerçekleştirmeye kimsenin hakkı yoktur."

Kitabın kapak fotoğrafı, Jadallah'ın Gazze'de çektiği kare

Kitabının kapağındaki fotoğraf karesinin, AA foto muhabiri Ali Jadallah'ın Gazze'de 23 Ekim 2023'te İsrail ordusunun saldırılarının 17'nci gününde çektiği fotoğraf olduğu hatırlatılan Jebreal, "Evet, biliyorum. Aslında bu fotoğrafı özellikle koymak istedim çünkü benim için Gazze'de yaşanan her şeyi temsil ediyor. Bir kadın, bir kız çocuğuyla kaçıyor ve arkada tamamen yerle bir edilmiş bir şehir. Bu insanlığımızın çöküşünün simgesi." yorumunu yaptı.