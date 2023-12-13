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Rus asıllı Türk vatandaşına saldıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Rus asıllı Türk vatandaşına saldıran şüpheli tutuklandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Rus asıllı Türk vatandaşına saldırıp, boğmaya ve uçurumdan atmaya kalkıştığı suçlamasıyla yakalanan Ömer Demirkurt, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklandı. Ayrıca, daha önce denetimli serbestlikle cezaevinden çıkan Demirkurt'un Antalya kent merkezinde 77 bin TL'nin çalınması olayını da gerçekleştirdiği tespit edildi.

13.12.2023 - 20:15,
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Antalya'nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Rus asıllı Türk vatandaşı E.G.'ye saldırıp, boğmaya ve uçurumdan atmaya kalkıştığı suçlamasıyla yakalanıp gözaltına alınan Ömer Demirkurt'un adliyedeki işlemleri tamamlandı. Savcıya verdiği ifadenin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ömer Demirkurt, tutuklandı.

DENETİMLİ SERBESTLİKLE CEZAEVİNDEN ÇIKMIŞ

Ağustos 2023'te denetimli serbestlikle cezaevinden çıktığı belirlenen Ömer Demirkurt'un Antalya kent merkezinde 77 bin TL'nin çalınması olayını da gerçekleştirdiği tespit edildi. (DHA)

Rus asıllı Türk vatandaşına saldıran şüpheli tutuklandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Rus asıllı Türk vatandaşına saldıran şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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