Rusya\'dan Japonya\'ya Nükleer Uyarı

MOSKOVA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Japonya'nın hızlanan yeniden silahlanma sürecine nükleer silahları dahil etme ihtimalinin Rusya'nın ulusal güvenliğine tehdit oluşturacağını ve bölgesel istikrarı sarsacağını söyledi.

Zaharova pazartesi günü yaptığı açıklamada, Japonya Savunma Bakanı'nın nükleer silahlarla ilgili meselelerin açık şekilde tartışılması gerektiğini savunan son ifadeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Japonya'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tehdit eden hiçbir devlet bulunmadığını vurgulayan sözcü, söz konusu ifadelerin meşru müdafaa gerekçesiyle haklı gösterilemeyeceğini belirtti.

Zaharova, "Japon militarizminin saldırgan ruhunun yeniden canlanmasına tanıklık ediyoruz. Bu vesileyle, Tokyo'ya bir kez daha tarihten alınan dersleri hatırlama ve barışçıl kalkınma yoluna dönme çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.