Rusya Dışişleri Bakanlığı: Orta Doğu\'da yaşanacak herhangi bir gerginlik Gazze Şeridi\'ni daha da kötüleştirir

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Orta Doğu'da ekstradan yaşanacak herhangi bir gerginliğin Gazze Şeridi'ndeki durumu daha da kötüleştireceğini söyledi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

AA muhabirinin "ABD ile İran arasındaki gerginlik Gazze Şeridi'ndeki durumu nasıl etkileyebilir?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, "Bölgede ekstradan ortaya çıkacak herhangi bir gerginlik, Gazze Şeridi'nde korkunç olan durumu daha da kötüleştirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, şöyle konuştu:

"Daha önce belirttiğimiz gibi durumun iyileşmesi için ateşkesin sağlanması, herhangi bir şart koyulmadan insani yardım kuruluşlarının tam teşekküllü çalışmalarının başlatması, durumun uluslararası hukuk çerçevesinde iki devletin oluşturulması hususunun da çözülmesi amacıyla siyasi sürecin başlatılması gerekiyor. Herhangi bir gerilim, ilk önce sivillerin sonra da bölgedeki devlet ve halkların durumunu kötüleştirecek."

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid'in, "Rusya'yı Hamas yönetimine verdiği desteğinden dolayı uzun süre affetmeyecekleri" yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, "Lapid ve Lapid gibi açıklamalar yapanlar, Amerikan müttefiklerini de mi Hamas'a verdikleri desteği yüzünden uzun süre affetmeyecek? Ekim 2023'te korkunç şartlar altında kalan esirlerin serbest bırakılması ile ilgili girişimlerimizi de mi affetmeyecekler? Bu açıklamalar, ancak ülkelerimizi kavga ettirmek isteyenler için faydalıdır." dedi.

"Macron'un nükleer silahla ilgili söylemi, Avrupa'da çatışma potansiyelini artırıyor"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Fransa'nın nükleer potansiyelini Avrupa Birliği'nin (AB) kullanımına devretme sorumluluğuna sahip olduğu" yönündeki açıklamasını değerlendiren Zaharova, "nükleer silah konusunun hassas olduğunu ve bu nedenle bu konuyla ilgili açıklamalar yaparken kelime seçimine dikkat edilmesi gerektiğini" vurguladı.

Zaharova, şunları söyledi:

"Macron, özellikle nükleer silah kullanarak AB üyelerini kimden koruyacak? Güzel bir soru. Potansiyel saldırgan olarak ülkemiz kastediliyorsa, bunun formüle edilmesi gerekiyor. Eğer bu böyleyse, o halde burada yine Batılı siyasetçilerin hasta fantezilerinde yaşayan Rusya'nın AB ve NATO'ya yönelik tehdidi söz konusudur. Bu nedenle, Macron'un şüpheli söylemi, Avrupa kıtasında güvensizliğin ve çatışma potansiyelinin artmasına yol açıyor."

Ermenistan'a tepki

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "bazı sebeplerden Rusya'nın savunma ve askeri-teknik alanlarda Ermenistan için kilit ortağı olamayacağı" yönündeki açıklamasına da değinen Zaharova, Rusya ile Ermenistan'ın müttefik olduğuna vurgu yaptı.

Zaharova, "Ermeni halkının çıkarları, Rusya ile iyi komşuluk ilişkilerinden bağımsız değil. Ermeni yönetimin bunu dikkate alacağını ve mevcut jeopolitik dönüşümler çerçevesinde doğru seçim yapacağını umuyoruz." dedi.

Rusya ile Ermenistan arasında güvenlik, askeri teknik alanlarında anlaşmalar yapıldığına dikkati çeken Zaharova, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) kapsamındaki etkileşimin, Ermenistan'ın çıkarlarını karşıladığını söyledi.

"NATO'nun askeri potansiyelini sınırlarımızda artırmasına yanıt vereceğiz"

NATO'nun 3- 14 Mart'ta "Nordic Response" (İskandinav Yanıtı) isimli askeri tatbikat düzenlemeyi planladığını dile getiren Zaharova, söz konusu tatbikatın Rus sınırlarına yakın bölgede düzenleneceğine dikkati çekti.

Zaharova, "Rusya, NATO'nun askeri potansiyelini sınırlarında artırmasını cevapsız bırakmayacak ve ulusal güvenliğine yönelik tehditlere karşı yeterli şekilde savunma tedbirlerini alacak." diye konuştu.

İsveç'in, Baltık Denizi'nde Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarıyla ilgili soruşturmayı kapatma kararını değerlendiren Zaharova, "İsveç'in boru hatlarında olanlarla ilgili gerçeği ortaya çıkarmaktan korktuğunu, Rusya'nın ise olayla kendi başına soruşturma sürecini yürüttüğünü ve sonuçlarını gizlemeyi planlamadığını" söyledi.