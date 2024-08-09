Rusya, İsrail ve İran'a gerginliği azaltma çağrısı yapıyor - Son Dakika
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Rusya, İsrail ve İran'a gerginliği azaltma çağrısı yapıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov, İsrail ile İran'ın bölgede gerginliği artırmaktan kaçınmaları gerektiğini belirterek, siyasi çözüm çağrısı yaptı. Bogdanov ayrıca Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesini desteklediklerini söyledi.

09.08.2024 16:28
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İsrail ile İran'ın bölgede gerginliği artırmaktan kaçınmaları gerektiğini belirterek, "Sorunlara siyasi çözümün bulunması gerekiyor." dedi.

Bogdanov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'daki duruma değinen Bogdanov, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin geçen ay suikasta uğradığını anımsatarak "Bu, esirlerin karşılıklı bırakılmasıyla ilgili müzakereleri etkileyecek. Heniyye, hem ( Mısır'ın başkenti) Kahire hem de ( Katar'ın başkenti) Doha'daki müzakereleri koordine ediyordu." şeklinde konuştu.

İsrail ile İran'a bölgede gerginliği artırmaktan kaçınma çağrısı yapan Bogdanov, "Tüm taraflarla irtibattayız. Gerginliğin azaltılmasından yanayız. Herkesi, bölgedeki ülkeler için felaket tehdidi oluşturan gerginliği artırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz. Sorunlara siyasi çözümün bulunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Bogdanov, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yakın zamanda Rusya'ya ziyaret etmesini beklediklerini dile getirdi.

"Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesinden yanayız"

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi konusuna değinen Bogdanov, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki ilişkilerin, toprak bütünlüğü ve egemenliğin karşılıklı tanınması temelinde iyileştirilmesi sürecinden yanayız. Bu sürecin devam etmesini ve iki ülke liderlerinin bir araya gelmesini istiyoruz. Böyle bir görüşme ciddi hazırlık gerektiriyor. Şam ve Ankara yetkililerinin katılımıyla üçlü formatta Moskova'da toplantı organize etmeye hazırız."

Mihail Bogdanov, İranlı ve Iraklı yetkililerle bu konuda irtibatta olduklarını dile getirerek "İran ile Irak da Suriye ve Türkiye'nin ilişkileri iyileştirmelerinden yana. Bu, Suriye ve etrafındaki durumu olumlu etkileyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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