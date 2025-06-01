Ukrayna\'nın şok saldırısına Rusya\'dan sert misilleme: 7 füze ve 472 İHA ile vurdular

Ukrayna, Rusya'nın derinliklerindeki hava üslerine düzenlediği saldırılarda 40'tan fazla stratejik bombardıman uçağını vurduğunu açıkladı. Sibirya ve Murmansk'taki üslerde büyük hasar olduğu bildiriliyor

RUSYA'NIN MİSİLLEMESİ SERT OLDU

Rusya'nın, Ukrayna'nın beklenmedik hamlesine misillemesi ise sert oldu. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerine Rusya tarafından hava saldırılarının düzenlediği belirtildi. Saldırılarda 3 balistik ve 4 seyir tipi füzenin kullanıldığı aktarılan açıklamada, Rusların ayrıca 472 insansız hava aracı (İHA) fırlattığı vurgulandı. Hava savunma kuvvetlerince 3 füzenin vurulduğu, 385 İHA'nın da imha edildiği veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, ülkenin bazı bölgelerine yönelik saldırı tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.

12 KİŞİ ÖLDÜ, 60'TAN FAZLA KİŞİ YARALANDI

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetlerine ait Telegram hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre, Rus ordusu Ukrayna'daki bir askeri eğitim merkezine de füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetlerine ait bir merkezde, en az 12 kişi öldü ve 60'tan fazla kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZAPORİJYA VE HARKİV'DE 17 KİŞİ YARALANDI

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov ise Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Harkiv bölgesine hava saldırıları düzenlediğini ifade etti. Sinegubov, Rus saldırıları nedeniyle bölgede 14 kişinin yaralandığını belirtti. Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov da yine Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Zaporijya'ya yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısı sebebiyle 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.