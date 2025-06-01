Ukrayna'nın şok saldırısına Rusya'dan sert misilleme: 7 füze ve 472 İHA ile vurdular - Son Dakika
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Ukrayna'nın şok saldırısına Rusya'dan sert misilleme: 7 füze ve 472 İHA ile vurdular

Ukrayna\'nın şok saldırısına Rusya\'dan sert misilleme: 7 füze ve 472 İHA ile vurdular
01.06.2025 17:10
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Ukrayna'nın, Rusya'nın derinliklerindeki hava üslerine düzenlediği ve 40'tan fazla stratejik bombardıman uçağını vurduğu şok saldırıya Moskova'nın yanıtı sert oldu. Rus ordusunun, Ukrayna'ya 7 füze ve 472 İHA saldırı gerçekleştirdiği, en az 12 kişinin öldüğü ve 60'tan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Ukrayna, Rusya'nın derinliklerindeki hava üslerine düzenlediği saldırılarda 40'tan fazla stratejik bombardıman uçağını vurduğunu açıkladı. Sibirya ve Murmansk'taki üslerde büyük hasar olduğu bildiriliyor

Ukrayna'nın şok saldırısına Rusya'dan sert misilleme

RUSYA'NIN MİSİLLEMESİ SERT OLDU

Rusya'nın, Ukrayna'nın beklenmedik hamlesine misillemesi ise sert oldu. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin farklı bölgelerine Rusya tarafından hava saldırılarının düzenlediği belirtildi. Saldırılarda 3 balistik ve 4 seyir tipi füzenin kullanıldığı aktarılan açıklamada, Rusların ayrıca 472 insansız hava aracı (İHA) fırlattığı vurgulandı. Hava savunma kuvvetlerince 3 füzenin vurulduğu, 385 İHA'nın da imha edildiği veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Açıklamada, ülkenin bazı bölgelerine yönelik saldırı tehlikesinin sürdüğü ifade edildi.

Ukrayna'nın şok saldırısına Rusya'dan sert misilleme

12 KİŞİ ÖLDÜ, 60'TAN FAZLA KİŞİ YARALANDI

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetlerine ait Telegram hesabı üzerinden yapılan paylaşıma göre, Rus ordusu Ukrayna'daki bir askeri eğitim merkezine de füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetlerine ait bir merkezde, en az 12 kişi öldü ve 60'tan fazla kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ukrayna'nın şok saldırısına Rusya'dan sert misilleme

ZAPORİJYA VE HARKİV'DE 17 KİŞİ YARALANDI

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov ise Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Harkiv bölgesine hava saldırıları düzenlediğini ifade etti. Sinegubov, Rus saldırıları nedeniyle bölgede 14 kişinin yaralandığını belirtti. Zaporijya Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı İvan Fedorov da yine Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Zaporijya'ya yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısı sebebiyle 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ukrayna'nın şok saldırısına Rusya'dan sert misilleme: 7 füze ve 472 İHA ile vurdular - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Arif Uyar :
    Ulen zelensiki barışı bitirdin, amacın zaten barış değildi, tarih seni savaş yanlısı bir tiyatrocu olarak kaydedecek. Rusya da umurunda değil ancak Rusya bu davasında haklı duruma geçti. abdnin ve itrailin uşağı madalyanı münasip.... ... 8 1 Yanıtla
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