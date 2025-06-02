Rusya-Ukrayna Müzakerelerinde Ateşkes Teklifi - Son Dakika
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Rusya-Ukrayna Müzakerelerinde Ateşkes Teklifi

02.06.2025 19:37
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Putin'in müşaviri Medinskiy, Ukrayna ile esir takası ve 2-3 günlük ateşkes teklif ettiklerini açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy, Ukrayna ile görüşmelerde ağır yaralı ve hasta askerlerin tamamının takas edilmesi konusunda mutabık kaldıklarını belirterek "Ukrayna'ya cephenin belirli bölümlerinde 2 ila 3 günlük somut bir ateşkes teklif ettik." dedi.

Medinskiy, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Hazırladıkları memorandum taslağını Ukrayna tarafına teslim ettiklerini bildiren Medinskiy, bunun iki bölümden oluştuğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Birinci bölümde, uzun vadeli barışın ne şekilde sağlanabileceği konusunda maddeler yer alıyor. İkinci bölümü ise olası kapsamlı ateşkesin sağlanmasına yönelik atılması gereken adımları kapsıyor. Bu konuda seçenekler bile var. Memorandum yeterince ayrıntılı biçimde. Ukrayna tarafı, bu belgeyi analiz etmek için aldı. Onlar analiz edecek ve geri dönüş sağlayacak. Bunu değerlendireceğiz."

Müzakerelerde üzerinde anlaşmaya vardıkları hususlar hakkında bilgi veren Medinskiy, "Ukrayna tarafına tek taraflı olarak gelecek hafta 6 bin dondurulan asker cesedini vereceğiz. Tüm ölen askerlerin kimliğini tespit ettik. Ellerinde Rus askerlerinin cesetleri varsa bunları alırız." dedi.

"En büyük çaplı esir takası konusunda mutabık kaldık"

Medinskiy ayrıca, Ukrayna ile tekrar esir asker takası konusunda anlaşmaya vardıklarına işaret ederek "En büyük çaplı esir takası konusunda mutabık kaldık. Ağır yaralı ve ağır hasta askerlerin tamamı takas edilecek. Bu yaptığımız insani bir jest. Ayrıca 25 yaş altındaki esir askerlerin tamamı takas edilecek. Böylece takas edilecek asker sayısı 1000'den az olmayacak, büyük ihtimal 1000'den daha fazla olacak. Bu rakamlar belirleniyor." ifadelerini kullandı.

Bunun için daimi sağlık komisyonlarının kurulması konusunda mutabık kaldıklarını belirten Medinskiy, "iki tarafın, bu komisyonların tespitleri doğrultusunda, siyasi kararların alınmasını beklemeden takas edilecek ağır yaralı asker listelerini oluşturabileceğini ve bu tür takasların sürekli gerçekleştirileceğini" kaydetti.

"Ukrayna'ya cephenin belirli bölümlerinde 2 ila 3 günlük somut bir ateşkes teklif ettik"

Medinskiy, Kiev'in sürekli ateşkesin sağlanmasını istediğine dikkati çekerek, "Ukrayna'ya cephenin belirli bölümlerinde 2 ila 3 günlük somut bir ateşkes teklif ettik. Rus ve Ukraynalı askeri uzmanlar, bu konu üzerine çalışacak. Bu, komutanların, askerlerinin cesetlerini toplayabilmeleri için yapılacak. Böyle bir teklif var. Ukrayna askerleri bu teklif üzerinde en kısa zamanda çalışma yapacaklarına dair söz verdi." diye konuştu.

Görüşmelerde, Ukraynalı çocukların iade edilmesi konusunun da ele alındığının altını çizen Medinskiy, Ukrayna'nın Rusya'yı binlerce çocuğu çalmakla suçladığını ve bunu "şov" haline getirdiğini söyledi.

Vladimir Medinskiy, Ukrayna tarafının çocuk listesini verdiğini aktararak "Çocuk listesini aldık. Bu listede 20 bin değil, 339 çocuk var. Bunun üzerinde çalışacağız. Bugüne kadar 101 çocuğu teslim ettik. Ukrayna tarafından ise 22 çocuk alındı. Hiçbir çocuk kimse tarafından çalınmadı. Bunlar, Rus askerleri tarafından kurtarılarak cepheden çıkarıldı. Bunların anne ve babasını arıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Müzakerelerden memnunuz"

İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Medinskiy, basın mensuplarının, Rus heyetinin müzakerelerin sonucundan memnun olup olmadığına yönelik bir sorusuna "Evet" cevabını verdi.

İstanbul'daki müzakerelerde tarafların uzlaşıya vardığı esir takasına ilişkin de konuşan Medinskiy, "Savaş esirlerinin değişimi eşit olacak. Toplamda en az 1000 kişi, muhtemelen daha da fazla. 1200'e kadar çıkabilir. Bu, özel askeri operasyonun başlangıcından bu yana en büyük değişim olacak." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya-Ukrayna Müzakerelerinde Ateşkes Teklifi - Son Dakika

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