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Rusya, Ukrayna'ya 54 ülkenin yardım sağladığını ve 203 milyar dolar harcadığını açıkladı - Son Dakika
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Rusya, Ukrayna'ya 54 ülkenin yardım sağladığını ve 203 milyar dolar harcadığını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya 54 ülkenin yardım sağladığını ve bu kapsamda 203 milyar dolardan fazla para harcadığını duyurdu. ABD ve NATO üyesi ülkelerin de Ukrayna'ya uzay araçları, askeri istihbarat kurumları ve Starlink uydu sistemi terminali gibi desteklerde bulunduğu belirtildi. Yabancı ülkelerin Ukrayna'ya binlerce tank, zırhlı araç, topçu ve hava savunma sistemi gönderdiği ifade edildi. Ayrıca, Ukrayna'ya 13 binden fazla yabancı paralı savaşçının geldiği ve çatışmalarda binlercesinin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldı.

Rusya, Ukrayna\'ya 54 ülkenin yardım sağladığını ve 203 milyar dolar harcadığını açıkladı
04.01.2024 - 23:09,  Güncelleme: 23:12
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya 54 ülkenin yardım sağladığını ve bu kapsamda 203 milyar dolardan fazla para harcadığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Rusya ile savaş çerçevesinde yabancı ülkelerin Ukrayna'ya silah ve mali desteğine ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna'ya 54 ülkenin yardım sağladığı kaydedilen açıklamada, Kiev için 203 milyar dolardan fazla para harcandığı aktarıldı.

ABD ve NATO üyesi ülkelerin 500'den fazla uzay aracının (uydu vb.) Ukrayna Silahlı Kuvvetlerin çıkarına çalıştığı belirtilen açıklamada, 70'ten fazla askeri ve özel istihbarat kurumunun ve ABD'den 20 binden fazla Starlink uydu sistemi terminalinin Ukrayna ordusuna yardım ettiği ifade edildi.

Yabancı ülkelerin Ukrayna'ya 1600'den fazla topçu ve roket sistemi ile 200'den fazla hava savunma sistemi gönderdiği belirtilen açıklamada, bu ülkelerin 5 bin 220'den fazla tank ve zırhlı aracını, 23 binden fazla insansız hava aracını Kiev'e sevk ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Rus ordusuna karşı savaşmak üzere bugüne kadar Ukrayna'ya 13 bin 500'den fazla yabancı paralı savaşçının geldiği; bunların 8 bin 500'ünün Avrupa, 1700'ünün Asya, 5 bin 900'ünün Kuzey ve Güney Amerika, 220'sinin Kuzey Afrika ülkelerinden olduğu belirtildi.

Söz konusu yabancı paralı savaşçıların 5 bin 900'ünün etkisiz hale getirildiği, 5 bin 600'ünün kaçtığı ifade edilen açıklamada, 1900 yabancı paralı savaşçının çatışmalara katılmaya devam ettiği bilgisi paylaşıldı.???????

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, Rusya, Savunma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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