Rutte'den Trump'a övgü - Son Dakika
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Rutte'den Trump'a övgü

NATO Genel Sekreteri Rutte, Trump'ın liderliğini övdü, tehditlere karşı işbirliğine çağırdı.

07.11.2024 16:56
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin 47'nci Başkanı seçilen Donald Trump'ın liderlik vasıflarından ve İttifak'a katkılarından övgüyle söz ederek, Rusya, Kuzey Kore, Çin ve İran'ın giderek artan işbirliği karşısında yeni ABD yönetimiyle birlikte çalışma temennisini dile getirdi.

Rutte, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) zirvelerinin 5'incisinin açılışında konuştu.

ABD'nin 47'nci başkanı seçilen Donald Trump'ı bir kez daha tebrik eden Rutte, Trump'ın büyük bir başarıya imza attığını ve yeni dönemde onunla çalışmayı dört gözle beklediğini ifade etti.

Rutte, NATO ülkelerinin savunma harcamalarını Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 2'sinin üzerine çıkarması hedefinin Trump'ın teşviki sayesinde mümkün olduğunu ve bu miktarın artırılmasına ihtiyaç duyulduğunu yineledi.

"ABD halkı onu seçti. Başkan, o. Onunla 4 sene çok iyi çalıştım. Ne istediği konusunda çok net. Ortak bir tutuma varmak için birlikte çalışmamız gerektiğini anlıyor ve bence bunu yapabiliriz." ifadelerini kullanan Rutte, Rusya'nın Ukrayna'da kazanması halinde sadece Avrupa değil, ABD için de bir tehdit haline geleceğine değindi.

AST zirvesinde Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya konuşlandırılması konusunun ele alınmasının kendisi için önemli olduğunu söyleyen Rutte, "Giderek daha fazla gördüğümüz şey, Kuzey Kore, İran, Çin ve tabii ki Rusya'nın Ukrayna'ya karşı birlikte çalışması." dedi.

Rutte, bu ülkelerin ABD'yi, Avrupa'yı ve NATO'nun ortağı Asya-Pasifik ülkelerini tehdit ettiğini vurgulayarak, zirvede bunları ele almayı hedeflediğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri, "Başkan Trump ile oturup, (Rusya, Kuzey Kore, Çin ve İran'dan yönelen) bu tehdit karşısında nasıl kolektif bir şekilde hareket edeceğimizi ve dünyanın bizim tarafımızı güvende ve iyi durumda tutmayı nasıl sağlayacağımızı tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

"Donald Trump'ın zaferi Ukrayna için ne anlama geliyor?" sorusu üzerine Rutte, şu yanıtı verdi:

"Bence hepimiz için anlamı, deneyimli, ne istediğini son derece net bir şekilde bilen bir başkan olması. Hepimizi savunmaya daha fazla harcama yapmaya zorlayacak. Bu konuda haklı. Haklıydı. İstediğini elde etti. Ancak gelecekte daha fazlasını da yapacak."

Almanya'daki kriz

Rutte, Almanya'daki hükümet kriziyle ilgili fikrinin sorulması üzerine, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Almanya'nın dış politikasını yürütebileceğinden, savunma açısından yükümlülüklerini yerine getirebileceğinden eminim. Bu yüzden bundan endişe duymuyorum. Olaf Scholz güçlü bir lider. Onu çok iyi tanıyorum. Bu yüzden önümüzdeki aylarda Almanya'nın dünya sahnesinde rolünü oynadığından emin olarak yolunu bulacağını düşünüyorum"

Kaynak: AA

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