Rutte: Kuzey Koreli askerlerin Kursk'a konuşlanması Putin'in çaresizliğini gösteriyor - Son Dakika
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Rutte: Kuzey Koreli askerlerin Kursk'a konuşlanması Putin'in çaresizliğini gösteriyor

NATO Genel Sekreteri Rutte, Kuzey Kore askerlerinin Kursk'a konuşlanmasını Putin'in çaresizliği olarak değerlendirdi.

28.10.2024 16:16
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini Kursk bölgesine konuşlandırmasının, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in artan çaresizliğinin işareti olduğunu söyledi.

Rutte, Brüksel'deki NATO karargahında Güney Kore'den üst düzey bir heyetle yapacağı görüşme öncesinde basına açıklamada bulundu.

Kuzey Kore'nin Ukrayna savaşına dahliyle ilgili konuşan Rutte, "Karşılığında Putin, Kuzey Kore'ye uluslararası yaptırımları aşmak için askeri teknoloji ve diğer destekleri sağlıyor." dedi.

Rutte, "Kuzey Kore birliklerinin Kursk'a konuşlandırılması aynı zamanda Putin'in artan çaresizliğinin bir işareti." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Sekreter, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya saldırısını dış destek olmadan sürdüremediğini dile getirdi.

Bu durumun hem Avrupa'nın hem de Asya Pasifik'in güvenliğini baltaladığını belirten Rutte, "NATO müttefikleri özgür ve demokratik bir Ukrayna'yı desteklemeye devam edecek, çünkü Ukrayna'nın güvenliği bizim güvenliğimizdir." ifadelerini kullandı.

Rutte, bugün ittifak içerisinde hem Ukrayna hem de Asya Pasifik temsilcileriyle Kiev'e askeri desteği daha da güçlendirme ihtiyacını tartışacaklarını, Kuzey Kore'nin dahliyle ilgili de yapılabilecekleri ele alacaklarını kaydetti.

Kuzey Kore'nin dahli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziran ayında Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim'deki açıklamasında, Rusya'nın ilk Kuzey Koreli askerleri muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını öğrendiklerini duyurmuştu.

Beyaz Saray'dan aynı gün yapılan açıklamada da Ukrayna ile savaşmak üzere Rusya'ya 3 binden fazla asker getirildiği ve bu askerlerin bazılarının muhtemelen Kursk bölgesine yerleştirildiğini açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rutte: Kuzey Koreli askerlerin Kursk'a konuşlanması Putin'in çaresizliğini gösteriyor - Son Dakika

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