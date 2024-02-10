Rüzgar Tüneli Projesi tamamlandığında savunma sanayinin temel direği olacak
ANKARA - Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Nafiz Alemdaroğlu, danışmanlığını yaptığı 'Rüzgar Tüneli Projesi'nin gerçekleştirilmesini beklediklerini söyleyerek, " Türkiye'nin şu anda yüksek hızlı bir tüneli yok. Bu tünel süpersonik hatta hipersonik hızların başlangıcına kadar çıkabilecek. Aslında savunma sanayinin de temel direklerinden bir tanesini teşkil edecek" dedi.
Türkiye savunma sanayi alanında kara, hava ve deniz araçları geliştiriyor ve üretiyor. Söz konusu araçların tasarımlarının geliştirilmesi noktasında 'Rüzgar Tünelleri' önem arz ediyor. Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü olan ve aynı zamanda NATO Bilim ve Teknoloji Organizasyonu bünyesindeki Von Karman Akışkanlar Dinamiği Enstitüsü'nün Bilimsel Danışma Kurulu Komite Başkanlığını 2016-2019 yılları arasında yürüten Prof. Dr. Hüseyin Nafiz Alemdaroğlu'nun danışmanlığını yaptığı 'Rüzgar Tüneli Projesi' hayata geçmek için gerekli mali kaynağın sağlanmasını bekliyor.
"Savunma sanayinin de temel direklerinden bir tanesini teşkil edecek"
Alemdaroğlu, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 'Rüzgar Tüneli'ne ihtiyacı olduğunu belirterek, "Bu proje şu ana kadar Türkiye'nin sahip olmadığı fakat sahip olmak istediği yüksek hızlı rüzgar tünelinin imalatı ile ilgili. Türkiye'nin şu anda yüksek hızlı bir tüneli yok. Bu tünel süpersonik hatta hipersonik hızların başlangıcına kadar çıkabilecek. Aslında savunma sanayinin de temel direklerinden bir tanesini teşkil edecek" diye konuştu.
"Tüm çalışmaların rüzgar tünelinde yapılması gerekiyor"
'Rüzgar tünelinin, Türkiye'nin havacılık alanında ürettiği insansız hava araçlarının tasarımlarında ve testlerinde fazlaca kullanılacağı projeye dikkat çeken Alemdaroğlu, "Süpersonik akışlarda hatta transonik akışlarda bu tünel olmadığı takdirde hiçbir şey yapmanız mümkün değil. Çünkü transonik hızlarda hesaplamalar çok güvenilir olmuyor. O nedenle yapılması gereken tüm çalışmaların deneysel ortamda yani bir 'rüzgar tüneli'nde yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Söz konusu projenin tüm aşamalarının tamamlandığını anlatan Alemdaroğlu, şunları kaydetti:
"Hatta proje temel atma durumunda ama mali kaynakların yetersizliği nedeniyle beklemede. Bir an evvel bu sıkıntıların giderilmesini ve bu tünelin temel atma törenini yapmayı ümit ediyorum. Tünel yapıldığı takdirde Türkiye için de önemli bir gelir kaynağı olacaktır. Şu ana kadar bizim böyle bir olanağımız olmadığı için tüm bu tünel testlerini yurt dışında yapıyoruz."
"Dolayısıyla kucak dolusu para veriyoruz"
Türkiye'de mutlaka bir tane 'rüzgar tüneli'nin olması gerektiğini vurgulayan Alemdaroğlu, " Amerika Birleşik Devletleri'ne ve İngiltere'ye gidiyoruz oradaki tünelleri kullanıyoruz. Dolayısıyla kucak dolusu para veriyoruz bu ülkelere. Sadece kucak dolusu para vermekle kalmıyoruz. Projelerimizin detaylarını da onlara göstermiş oluyoruz" ifadesinin kullandı.
Türkiye'nin 'Rüzgar Tüneli' gibi bir kabiliyete kavuşması gerektiğini aktaran Atılım Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Nafiz Alemdaroğlu, şöyle konuştu:
"Proje Türkiye'nin en önemli projelerinden bir tanesi. Türkiye'ye sağlayacağı maddi gelir bir tarafa Türkiye'nin önemli imzalar atabileceği bir proje. Uçak tasarımında, insansız hava aracı tasarımında, roket ve mühimmat tasarımında temel direklerden bir tanesi bu tünel, olmadığı takdirde bu araştırmaların hiçbirinde yer almamız mümkün olmaz diye düşünüyorum.
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