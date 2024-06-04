Saadet Partisi İsrail protestolarına tepki gösterdi - Son Dakika
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Saadet Partisi İsrail protestolarına tepki gösterdi

Saadet Partisi İsrail protestolarına tepki gösterdi

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, İsrail'e karşı düzenlenen protestolara yönelik sert müdahaleler ve gözaltılar konusunda iktidara tepki gösterdi. Kaya, gösteri ve ifade özgürlüğünün demokratik haklar olduğunu belirterek, bu tür protestoların coplanmak ya da gözaltına alınmakla sonuçlanmaması gerektiğini vurguladı. Saadet Partisi, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara karşı düzenlenen protestolara yönelik sert müdahaleler ve gözaltılar konusunda TBMM'ye Genel Görüşme açılması için öneri sundu, ancak öneri AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi.

04.06.2024 21:54
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(ANKARA) -  Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, İsrail'e karşı düzenlenen protestolara yönelik sert müdahaleler ve gözaltılar konusunda iktidara tepki gösterdi; "Sizden olmayanların da ortaya koymuş olduğu protestolar, düşünce ve ifade özgürlükleri olabilir. Bunların sonucu, coplanmak ya da bir şafak operasyonunda gözaltına alınmak asla ve asla olmamalı" diye konuştu.

Saadet Partisi, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırılara karşı Türkiye'de düzenlenen protestolara yönelik sert müdahaleler ve gözaltılar konusunda TBMM'ye Genel Görüşme açılması için öneri sundu. Grup Başkanvekili Bülent Kaya tarafından yapılan öneri, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. Bülent Kaya'nın öneri metninde, demokratik haklardan olan gösteri ve yürüyüş düzenleme hakkının Avrupa ve ABD'de engellenmesine karşı çıkılırken, Türkiye'de aynı içerikteki eylemlerin iktidar tarafından müdahale ile karşılandığına dikkat çekildi. Ayrıca, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırımı protesto edenlere karşı yapılan müdahalelerin demokratik hukuk devleti ilkesine uygun olup olmadığının müzakere edilmesi gerektiği belirtildi.

Öneri metninde ayrıca, İsrail ile ticareti kesmek için atılan adımların yetersiz olduğu ve İsrail'e devam eden ticaretin durumu hakkında da bilgiler yer aldı. İsrail'e petrol sağladığı iddia edilen bir şirketin önünde gerçekleştirilen protestoya yapılan sert müdahalenin de eleştirildiği vurgulandı.

"İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılacak kişilerin bir şafak operasyonuyla gözaltına alınması, adeta bir gözdağı işlemidir"

Kaya, yaşanan olaylar ve müdahaleler hakkında TBMM Genel Kurulu'nda şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta İsrail'in Refah'ta başlattığı katliamı protesto etmek için bir petrol şirketinin önünde bir grup genç sivil inisiyatif sahibi bir araya geldi, ne var ki mala zarar vermek gibi ciddiyetsiz gerekçelerle sabaha karşı evlerinden şafak operasyonlarıyla gözaltına alındı. Her ne kadar dün akşam saatlerinde gençlerin tamamı serbest bırakılmış olsalar da bu utancın ülkemize yaşatılmış olması bizleri derinden sarsmıştır. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakılacak kişilerin bir şafak operasyonuyla gözaltına alınması, adeta bir cezalandırma veya gözdağı işlemi gibi gözaltı işleminin yapılması ve gözaltında kadınlara çıplak muamele, erkeklere kötü muamele şeklindeki uygulamaların şikayet olarak dile getirilmesi, bu Hükümetin ve Filistin meselesine, insan hakları meselesine duyarlılık gösteren herkesin takip etmesi gereken bir konudur.

Bu, 'Protestolar bile benim kontrolümde olmalı ve benim tarafımdan organize edilmedikçe makbul olmamalı' anlayışını ortaya koyuyor. Her şeyden ve herkesten uslu çocuk olmasını beklemeyin. Sizden olmayanların da ortaya koymuş olduğu protestolar, düşünce ve ifade özgürlükleri olabilir. Bunların sonucu, coplanmak ya da bir şafak operasyonunda gözaltına alınmak asla ve asla olmamalı. Dolayısıyla burnunuzun dibinde tarihin en kanlı soykırımlarından biri gerçekleşirken bunlara sesinizi somut adımlarla yükseltmenizi beklediğimiz bu süreçte insanlarımızın vicdanında daha derin yaralar açmamak için bu protesto ve düşünce ve ifade özgürlüğünü ortaya koyan vatandaşlarımıza karşı hukuka ve adalete uygun tavırlar ortaya koymanızı bekliyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Saadet Partisi İsrail protestolarına tepki gösterdi - Son Dakika

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