Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Tozkoparanlılar Derneği'ni Ziyaret Etti

Güncel

Saadet Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Güngören'de Tozkoparanlılar Derneği'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Aydın, "Bir gözü dolar, bir gözü euro görmekten başka işe yaramayan bir kısım muhterisler kentsel dönüşüm adı altında, ranttan başka, menfaatten başka, aktarımdan başka bir şeyi hesap edemeyenler, insanımızı burada mağdur ettiler ve etmeye devam edecekler öyle görünüyor. Bir kısım yöneticilerin ve yönetime talip olan bir kısım insanların dünden bugüne bir gözü euro bir gözü dolar görüyor. Gördükleri her yeşili dolar yeşili zannediyorlar Hak nedir? Adalet nedir? Vicdan nedir? Bu dünya nedir? Öbür dünya nedir? Hiçbir şeyden haberleri yok" dedi.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Güngören Belediye Başkan Adayı Kamil Acar ile birlikte, Tozkoparanlılar Derneği'ni (TOZDER) ziyaret etti.

"İNSANIMIZI BURADA MAĞDUR ETTİLER"

Aydın, ziyaretin ardından Aydın, şunları söyledi:

"İstanbul'da her tarafı ziyaret ediyoruz. Kangrene dönüşmüş, keşmekeşliğe dönüşmüş, öngörülemez bir sürecin yaşandığı Tozkoparan mahallemizdeyiz. Güngören'deyiz. İlgili arkadaşları dinledik. İnsanın canı yanıyor. İsyan taraflarımız galeyana geliyor ve kestirmeden şunu söylüyorum, Allah birilerinin cezasını verecek. O cezası verilecek olanların da kim olduğunu kendileri biliyorlar. Bir gözü dolar, bir gözü euro görmekten başka işe yaramayan bir kısım muhterisler kentsel dönüşüm adı altında, ranttan başka, menfaatten başka, aktarımdan başka bir şeyi hesap edemeyenler, insanımızı burada mağdur ettiler ve etmeye devam edecekler öyle görünüyor.

"KENTSEL DÖNÜŞÜM, RANTSAL DÖNÜŞÜM OLMAYACAK"

Biz de Saadet Partisi olarak buna engel olmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Bir insan ne Güngörenimizde, ne Tozkoparan'da, ne de İstanbulumuzda, hakkı yenemeyecek duruma gelecek. Kentsel dönüşüm, rantsal dönüşüm olmayacak. Bir yerde bir rant oluşumu varsa, 1 liralık şey, 10 liraya mal oluyorsa, 10 milyonluk daire, 20 milyona mal oluyorsa, o 10 milyon artan rant, oradaki insanlara bölüştürülür. Bu mevcut iktidardaki arkadaşlar, hep almak üzerine… Bir de siz verin. Hem metrekareyi küçültüyorsun hem imar artışı yapıyorsun, hem de vatandaşa 200 lira, 500 lira para vereceksin diyorsun. Yarısı benden diyeceksin. Bir defa siz verin. 50 liralık daire, 100 lira oluyor. 100 liralık daire, 1 milyon oluyor. 1 milyonluk daire, 100 milyon oluyor. Peki o 100 milyonu kim yiyor? Nereye gidiyor bu? Niye bu vatandaşa verilmiyor? Allah birilerinin cezasını verecek. Gözü dolardan, eurodan başka, rant hesabından başka görmeyenler ve yetmez bir kısım kaymakamlar da maalesef bir kısım demeyeceğim, birçoğu, devletin kaymakamı değil, iktidarın ilçe başkanı gibi hareket edip bir kısım kolluk kuvvetleri de aynı şekilde bunlara eşlik ederse parsayı böylece toparlayıp milleti, vatandaşı mağdur ederlerse o Allah'ın cezası onlara da gelip çarpacak. Ama biz kentsel dönüşümü ahlaklı bir şekilde hakkaniyetle nasıl yapılabileceğini Saadet Partisi olarak, Milli Görüş belediyeciliği olarak göstereceğiz. İstanbulumuzun her yerine göstereceğiz. Vatandaşın sırtına ekstra yük yüklemeden oluşan rantı hakkaniyetle, hak sahiplerine bölüştürerek bunu yapacağız.

"OLUŞAN İMKANI VATANDAŞIMIZA HAKKANİYETLE BÖLÜŞTÜRECEĞİZ"

Tekrar altını çizerek söylüyorum hem imar artışı yapıyorsunuz hem metrekareyi küçültüyorsunuz hem de dönüyorsunuz vatandaşa diyorsunuz ki sizin üzerinize şu kadar da ayrıca bir ödeme… Şu kadar takvimde şu kadar ödeyeceksiniz. Zaten milletin beli bükülmüş. 10 lira, 15 lira, 20 lira maaşı olan adama 5 lira ver desen bile veremez. 10 bin lira maaş alan adamımıza, insanımıza, 'Sen gel bunun yarısını buraya ver' diyorsun. Ki ödemeler öyle 10 lira, 5 lira, 15 lira da değil. Memur katsayısına endekslenmiş. Enflasyona bağlı olarak her altı ayda bir güncellenecek. Yazıktır, günahtır. Bu haksızlığa daha fazla tahammül edemeyiz. İnsan olarak, İstanbullular olarak. Elimizi vicdanımıza koyacağız. Dosdoğru belediyecilik, dosdoğru kentsel dönüşüm yapacağız. Hakkaniyetli olacağız. İstanbul'un hangi semtinde, hangi mahallesinde bir kentsel dönüşüm zarureti varsa öncelikli olarak oradan başlayacağız ama oluşan rantı da oluşan imkanı da bu vatandaşımıza hakkaniyetle bölüştüreceğiz."

Aydın'ı dinleyen bir vatandaş, Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum'la ilgili "Sayın başkan, Murat Kurum Beyefendi burada geldi bütün vatandaşa söz verdi. 'Yerinde dönüşüm' dedi. Tozkoparan'ın halini görüyorsunuz. Yerinde dönüşüm bu mudur" dedi.

Aydın, vatandaşın bu sözlerine şu yanıtını verdi:

"Kurum da ortada, durum da ortada. Vatandaş her şeyi görüyor. Ahlaki çürümüşlük var. Tekrar altını çizerek söylüyorum, bir kısım yöneticilerin ve yönetime talip olan bir kısım insanların dünden bugüne bir gözü euro bir gözü dolar görüyor. Gördükleri her yeşili dolar yeşili zannediyorlar. Hak nedir? Adalet nedir? Vicdan nedir? Bu dünya nedir? Öbür dünya nedir? Hiçbir şeyden haberleri yok. Tozkoparan hikayesi, Tozkoparan vakası bütün İstanbul'umuzun hatta Türkiyemizin gündemine oturmuştur. Her gün evi yıkılma tehdidiyle, kaygısıyla gece başını yastığa koyan insanlarıyla burası bilinmektedir, görülmektedir."

"GEREKLİ MÜCADELEYİ SONUNA KADAR DA VERECEĞİZ"

1 yıldan beri çocukların enkazların içinden okula gittiğini belirten TOZDER Başkanı Ömer Kiriş de şunları söyledi:

"8 tane insanımız burada baskı ve tacizden telefonla sıkıntıya düşürülerek aranılarak ölmüşlerdir. Bunların bir tanesi hakkında yetkililer hakkında suç duyurusu var. Ama hiçbir savcı bunlara el atmamaktadır. Ben savcılığa suç duyurusunda bulunduğum halde 3 ay sonra bu ölüm gerçekleştirmiştir. Zaman içerisinde de ölümler 8'e gelmiştir. Ama hiç kimse bu işin üzerine gitmemiştir. Telefonla insanlar sabah yatağından taciz edilerek, 'Kalkın karot alacağız, çıkacaksınız, sizi otele yerleştireceğiz' şeklinde aranıyor. Burası gerçek anlamda Anayasa'nın mülkiyet hakkının yok edildiği, para tapar bir zihniyetle, mağdur edilen insanlar topluluğudur. Gerekli mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Sürekli olarak da bu işin peşinde olacağız.

"BİZE İNSANCA YAKLAŞSINLAR"

Adrese teslim mahkeme kararlarıyla biz burada özellikle yukarıdaki on nokta dört hektar alanda ranta peşkeş çekildik. Bu kadar basit. Tozkoparan halkının yüzde doksan dokuzu razıdır kentsel dönüşüme. Ama biz burada ötelendik. Zemin artı 4 kat yıkılıp zemin artı 8 kat dediler. Plan ve lejantlarda bu var. Ama gidin bakın. Hücre tipi cezaevi 11 kat. Zemin artı 11 kat yer yapıyorlar. Bize oysa ki iki kat fazla verilmiş olsa biz burada özel müteahhitlerle, özel şirketlerle beş kuruş para vermeden yapardık. Biz fazla bir şey istemedik. Rant istemedik. Sadece bize insanca yaklaşsınlar ama o insanlık bitmiş sayın başkanımın dediği gibi."