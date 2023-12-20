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Saadet Partisi Milletvekili: AK Parti Her Şeyi Sattı - Son Dakika
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Saadet Partisi Milletvekili: AK Parti Her Şeyi Sattı

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada AK Parti'nin özelleştirme konusunda mahir olduğunu belirterek, limanlardan bankalara, stratejik tesislerden toprağa kadar her şeyin satıldığını söyledi. Çalışkan, ayrıca Suriyelilerin ve Filistin'in de satıldığını ifade etti. Konuşmasında bütçe savunmasını eleştiren Çalışkan, bütçede adalet, yatırım ve istihdam olmadığını, rantçıların ise fazlasıyla yer aldığını dile getirdi.

Saadet Partisi Milletvekili: AK Parti Her Şeyi Sattı
20.12.2023 - 19:11,
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Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan TBMM Genel Kurulu'nda; "Tereddütsüz ki mahir olunan en önemli konu özelleştirme. Her şeyi satmaya çok mahir AK Parti. Bugüne kadar limanları, sanayi kuruluşlarını, stratejik tesisleri, havaalanlarıhnı, yolları, köprüleri, bankaları, sigorta şirketlerini, toprağımızı her şeyi ama her şeyi sattı. Daha ötesi bize güvenen Suriyeliler satıldı. Dava satıldı. Hiç olmazsa Filistin'i satmayın arkadaşlar" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan şunları söyledi:

"Özelleştirme İdaresi Başkanlığı hakkında konuşuyoruz. Tereddütsüz ki mahir olunan en önemli konu özelleştirme. Her şeyi satmaya çok mahir AK Parti. Bugüne kadar limanları, sanayi kuruluşlarını, stratejik tesisleri, havaalanlarıhnı, yolları, köprüleri, bankaları, sigorta şirketlerini, toprağımızı her şeyi ama her şeyi sattı. Daha ötesi bize güvenen Suriyeliler satıldı. Dava satıldı. Hiç olmazsa Filistin'i satmayın arkadaşlar.

"ŞIMARIKLIK DEĞİL, TEŞEKKÜRLE KARŞILIK VERİLEBİLİR"

Buraya çıkan iktidar mensubu arkadaşlar bütçe savunmasına başlarken şımarık tabirini kullanmayı istemiyorum ama bir kibir ve gururla 22. bütçeyi yapmış olmaya ısrarla dem vuruyor. Elbette bu milletin size verdiği yetkiye şımarıklık yaparak değil, belki teşekkürle karşılık verilebilir. Aranızda rektörler var profesörler var YÖK bütçesi görüşülürken bekledim ki şehir üniversitesine yapılan müdahaleye tepki göstersinler bilim adına yapılan yanlıştır desinler ağızlarını açmadılar. Aramızda hukukçular var. Hiçbirisi Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülürken ülkemizde yapılan KHK zulmünden, hukuk dışı müdahalelerden söz etmediler.

"BU BÜTÇEDE YATIRIM YOK RANTÇILAR VAR"

Bu bütçede istihdam yok, işsizlik var. Bu bütçede yatırım yok, yandaş var. Üretim yok, ithalat var. Bütçede adalet yok ama bir kişiye 10 maaş var. Bütçede kalkınma yok ama bol miktarda faizciler var. Bu bütçede EYT'liler, emekliler, asgari ücretliler, memurlar yok, rantçılar var. Bu bütçede yeterince depremzedeler yok ama müteahhitler fazlasıyla var.

"BU KADAR YIL 64 MİLYAR DOLARLIK ÖZELLEŞTİRME YAPTINIZ"

Üzüntülü taraf şudur ki hangi yüzle bu bütçe milletin karşısına getirildi. Bu bütçenin neyini savunuyorsunuz. Tam tamına bu kadar yıl boyunca 64 milyar dolarlık özelleştirme yaptınız. İş başına geldiğinizde 130 milyar dolar dış borç bugün 480 milyar dolara çıktı. 2024 bütçesi ise gider 11,1 trilyon gelir ise 8, 4 trilyon hesap ediliyor, Baştan 2,6 trilyon açık. Asgari ücretli birisi '11 bin 200 lira maaş alacağım, maaşımın şu kadarı ev kirasına, bu kadarı pazar masrafına gidecek öyleyse otobüse binmeyip yürüyerek gideyim' diyor."

Kaynak: ANKA
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