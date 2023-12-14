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Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti - Son Dakika
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Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulunda fenalaşan ve hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefat ettiğini açıkladı. Bitmez, birçok sivil toplum kuruluşunda görev yapmış ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekteydi.

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez hayatını kaybetti
14.12.2023 - 13:26,  Güncelleme: 13:27
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Genel Kurulunda fenalaştıktan sonra hastanede tedavi altına alınan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefat ettiğini bildirdi.

Koca, Bilkent Şehir Hastanesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde iki gün önce rahatsızlanarak Bilkent Şehir Hastanemize getirilen Kocaeli Milletvekilimiz Sayın Hasan Bitmez'in genel durumu dün geceden itibaren bozulmaya başlamıştı. Bugün yoğun bakım servisinde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 11.50 gibi vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun."

Bitmez'in öz geçmişi

Giresun'da 1969'da dünyaya gelen Bitmez, yükseköğrenimini El-Ezher Üniversitesi'nde tamamladı.

Bitmez, Gebze İmam-Hatip Lisesi Mezunlar Derneği, Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Dergisi, International Islamic Federation of Student Organizations, International Youth Form, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi gibi pek çok sivil toplum kuruluşunda kuruculuk ve başkanlık görevleri başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev yaptı.

Avrupa Birliği Uyum Komisyonu ile Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyesi olan Bitmez, İslam Birliği Araştırmaları Merkezi Başkanlığı ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürütüyordu.

Arapça ve İngilizce bilen Bitmez, evli ve bir çocuk babasıydı.

Kaynak: AA
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