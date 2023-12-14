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Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı - Son Dakika
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Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatıyla ilgili açıklama yaptı. Karamollaoğlu, Bitmez'in davasına sadık bir kişi olduğunu belirterek, hastane yönetimi ve çalışanlarına teşekkür etti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Bitmez'in vefatını anarak başsağlığı dileklerini iletti. TBMM grup başkanvekilleri de taziye ziyaretinde bulundu.

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez\'in vefatı
14.12.2023 - 15:37,
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Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, hayatını kaybeden SP Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile ilgili, "Ecel tecelli edince onun önüne başka bir şey geçemiyor. Allah kendisine rahmet eylesin. Ailesine, yakınlarına ve bütün kardeşlerimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, SP Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesinin ardından Bilkent Şehir Hastanesi'nde basın açıklaması yaptı. Sözlerine Allah'tan rahmet dileyerek başlayan Karamollaoğlu, "Herhalde Türk siyasi tarihinde de sanki bir ilk vuku buldu gibi. Kendi düşüncelerini, fikirlerini güzel bir tarzda Meclise arz ettikten hemen sonra maalesef kalp krizi ile karşı karşıya kaldı. Sonra da şuurunu toparlayamadı. Kendisini uzun zamandır tanıyorum. Kendisiyle çok seyahatlerim oldu. Nadir bulunan insanlardan birisidir. Davasına da sadıktır, bütün ömrünü bu davaya hasretmiştir. Bu konuda da bir vazife ifa ederken ruhunu teslim etmesi de bunun bir nişanesidir diye düşünüyorum" diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ise üzüntülerini tarif edecek herhangi bir kelime olmadığının altını çizerek, meclisteki siyasi partilerin grup başkanvekilleri ve başkanlık divanları olarak hem aileye hem de SP camiasına başsağlığı diledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler ise meclis çalışmaları devam ederken Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatını öğrendiklerini söyledi. Çok üzgün olduklarını belirten Güler, Bitmez'in ailesi, sevenleri ve partisine sabır ve başsağlığı dileğinde bulundu.

Taziye ziyaretine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül katıldı. - ANKARA

Kaynak: AA
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