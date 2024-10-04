Saadet Partisi'nden İsrail'e Tepki - Son Dakika
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Saadet Partisi'nden İsrail'e Tepki

Saadet Partisi, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a saldırılarına karşı etkinlikler düzenleyecek.

04.10.2024 17:19
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Saadet Partisi, İsrail'in Filistin'e ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi ve Ankara İl Başkanı Adnan Simit ile partililer, Ulus Meydanı'nda yer alan Atatürk heykeli önünde kurdukları Gazze çadırının yanında bir araya geldi.

Burada basın açıklaması yapan Simit, yıllardır emperyalist Batı'nın desteğiyle İsrail'in Filistin'de işgal ve soykırım yaptığını söyledi.

Okulları, hastaneleri, camileri bombalayan İsrail'in yaşlı, çocuk, kadın demeden mazlumların üzerine ölüm yağdırdığını ifade eden Simit, "Bu süreçte tüm savaş suçlarını işleyen ve uluslararası tüm hukuk kurallarını yok sayan siyonizme karşı Güney Afrika Cumhuriyeti'nin açtığı ve Uluslararası Adalet Divanının kabul ettiği soykırım davasına rağmen maalesef ki somut adımlar atılmamıştır. Katil Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) toplantısında konuşabilmektedir. Batı'nın bu ikiyüzlü politikalarına yabancı değiliz. Fakat bölgemizdeki işbirlikçileri kabullenmemiz de mümkün değildir." dedi.

İsrail'e tepkilerini göstermek için ay boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini dile getiren Simit, şunları kaydetti:

"Türkiye genelinde yapacağımız birçok etkinlikle Gazze'de yaşanan soykırımı, Gazze'deki zulmü, tüm dünyaya tekrar tekrar haykıracağız. Güç sahiplerinin harekete geçirmek için çabalayacağız. Filistin'in, Gazze'nin coğrafi bir mesele değil, imani bir mesele olduğunu hatırlatacağız. İsraillin sadece güçten anladığını duyuracağız. Ayrıca programlarımız kapsamında, 16 Mart 2023'te İsrail tarafından katledilen Rachel Corrie'nin ailesini de Türkiye'ye davet ettik. Kendilerini 6 Eylül 2024'te İsrail tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesiyle buluşturmayı planlıyoruz."

Kaynak: AA

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