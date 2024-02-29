Saadet Partisi, sokak hayvanları sorununun çözümüne yönelik kanun teklifi verdi

Saadet Partisi, TBMM'ye sokak hayvanları sorununun çözümüne yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi verdi. Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, "Bu sorun, hem insanlarımızın can güvenliği hem de sokak hayvanlarının refahını olumsuz etkileyen bir boyuta ulaşmıştır. Sorunu ortaya çıkaran aslında sahipsiz sokak köpekleri değil uygulamalar ve yetkili mercilerin yaklaşımlarıdır" dedi.
Saadet Partisi, TBMM'yi sokak hayvanları sorununun çözümüne yönelik düzenlemeler içeren 12 maddelik kanun teklifi verdi. Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, düzenlediği basın toplantısında kanun teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Doğan şunları söyledi:
"Hepinizin yakından takip ettiği üzere sahipsiz sokak köpekleri sorunu son zamanlarda gündemimizi sık sık meşgul eden bir konu haline gelmiştir. Bu konu, üzerinde en çok konuşulan meselelerden biri olmasına rağmen somut hiçbir adımın atılmadığı ve aynı zamanda suiistimal edilen bir konu olarak karşımızda durmaktadır. Bu sorun, hem insanlarımızın can güvenliği hem de sokak hayvanlarının refahını olumsuz etkileyen bir boyuta ulaşmıştır. Sorunu ortaya çıkaran aslında sahipsiz sokak köpekleri değil uygulamalar ve yetkili mercilerin yaklaşımlarıdır. Kısacası sorunu büyüten temel sebepler; yerel yönetimlerin ve hükümetin sorunu çözmekteki isteksizliği ve kanunların hem eksik hem de uygulanmamış olmasıdır.
20 yıl önce yapılmış fakat birtakım sebeplerle uygulanmamış kanunlar ve düzenlemeler için kurumları suçlamak, sorunun kontrolden çıktığı bir aşamada kimseye fayda getirmeyecektir. Bu nedenle yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğu açıktır. Bilinmelidir ki sokak köpekleri sorunu, sadece toplumu ilgilendiren bir güvenlik, sağlık ve çevre koruma sorunu değil aynı zamanda sahipsiz hayvanların da mağdur olmasına sebep olan bir olgudur. Bu konu üzerine çalıştığımız süre boyunca toplumun kimi kesimleri arasında ciddi bir kutuplaşma meydana geldiğini üzülerek gördük."
"EN BÜYÜK EKSİKLİK, HAYVANLARIN ORTAMA BIRAKILMASI"
Saadet Partisi'nin verdiği kanun teklifinde yer alan maddeler şöyle:
"- Mevcut kanundaki sokak hayvanlarının kısırlaştırıldıktan sonra alındıkları alana bırakılması uygulaması değiştirilecek. Sokak köpekleri kısırlaştırıldıktan sonra tekrar sokağa bırakılamayacak.
-Barınak ve bakımevlerinin yanı sıra yaşam alanları kurulacak. Barınak ve bakımevlerinin şartları iyileştirilecek. Tüm mekanlar 7/24 canlı izlenebilecek.
-Bağış toplayan hayvansever kuruluşlar barınak ve bakımevi kurmakla yükümlü olacak.
-Barınak, bakımevi ve yaşam alanlarında çalışan personellere eğitim zorunluluğu getirilecek. Gönüllülerin barınak ve bakımevlerini ziyaret etmesi ve aktif görev almaları kolaylaştırılacak.
-Evcil hayvan satışı kontrol altında olacak. Hayvan sahiplendirme esas alınacak. Kedi ve köpeklerin izinsiz satışı engellenecek. Bu hayvanlar üzerinden maddi gelir elde etmek isteyenlere caydırıcı cezalar uygulanacak.
-Tüm evcil hayvanlar mikroçip ile kayıt altına alınacak. Hayvanların sokağa bırakılması, kaybolması, hastalık bulaştırması gibi olumsuzlukların önüne geçilecek.
-Tehlikeli yasak ırklara izin verilmeyecek. Bu hayvanlar için verilen cezalar artırılacak. Tehlikeli yasak ırkların saldırılarından sahipleri sorumlu olacak.
-Cezalar daha caydırıcı olacak. Hayvanlara şiddet ve işkence uygulayanlara, eziyet edenlere ve kötü muamelede bulunanlara, hayvanları sokağa terk edenlere daha caydırıcı cezalar uygulanacak."
Son Dakika › Güncel › Saadet Partisi, sokak hayvanları sorununun çözümüne yönelik kanun teklifi verdi - Son Dakika
Beşiktaş, Galatasaray ile oynayacakları derbiyi yönetecek hakem Halil Umut Meler hakkında bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Meler'e adil ve hakkaniyetli olması çağrısında bulunuldu.
AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın ulaşım sorununu çözmeyi hedeflediğini belirtti. Tütüncü, 5 yılın sonunda ulaşım sorunlarını ortadan kaldırdığı bir Antalya olacağını ifade etti. Ayrıca, 15 yeni güzergah açmayı planladıklarını söyledi.
Dünyanın en çok kazanan voleybolcuları arasında yer alan Zehra Güneş'in mal varlığı ortaya çıktı. Elde ettiği kazancı doğru değerlendirmek için finansal stratejilere önem veren Güneş'in, servetinin toplam değeri 4 milyon dolar civarında.
ABD'nin Los Angeles kentindeki Venedik Plajı'nda, bir kadının çıplak gezdiğini gören başka bir kadın çivili sopayla saldırmaya başladı. Kendini koruyan çıplak kadın sopayı almayı başardı. Bir türlü vazgeçmeyen elbiseli kadın bu sefer beyzbol sopasıyla saldırıya geçti. Çıplak kadın beyzbol sopasını da almayı başarırken, kavganın nedeni öğrenilemedi. Çevredekiler ise kavgayı izlemek yerine cep telefonlarıyla kayda almayı tercih etti.
Fenerbahçe'de sakatlığından dolayı haftalardır takımdan ayrı kalan Brezilyalı oyuncu Fred, tamamen iyileşti. Yıldız futbolcu, cumartesi günü oynanacak Hatayspor maçına ilk 11'de başlayacak.
TFF, Süper Lig ve 1. Lig'in yayıncı kuruluş ihalesini iptal etti. İptal kararının gerekçesi, TFF'nin ''rakam arttırın'' talebine iki firmanın da olumlu yanıt vermemesi oldu. Federasyondan yapılan açıklamada, ''İhale için verilen teklif bedellerinin yetersiz bulunması dolayısıyla Yayın İhale Komisyonu'nca ihalenin iptali yönünde tavsiye kararı alınmıştır'' ifadeleri yer aldı.
Her 4 yılda bir gerçekleşen 29 Şubat, evlilik yıldönümlerine önem veren çiftler nedeniyle nikah dairelerinde ciddi bir düşüşe neden oluyor. İstanbul'da dünya evine girecek çiftlerin tercih etmediği bir gün olan 29 Şubat'ta, kentin 12 ilçesinde kimse nikah başvurusu yapmadı. Rekor oranda nikah sayısı ise 20 çift ile Esenyurt'un oldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da MHP Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Ekonomik sorunların üstesinden gelinecektir. Emeklilerimizin çağrıları haksız değildir, gerekli iyileştirmeler cömertçe yapılacaktır" dedi.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara, haklarına yapılan ihanet haberlerine acımadı. Çift yıllar önce açtıkları davadan, tazminat kazandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?