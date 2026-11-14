Sadiq Khan İstanbul'da müzeyi gezdi ve Sultanahmet'te cuma namazı kıldı - Son Dakika
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Sadiq Khan İstanbul'da müzeyi gezdi ve Sultanahmet'te cuma namazı kıldı

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Sadiq Khan İstanbul\'da müzeyi gezdi ve Sultanahmet\'te cuma namazı kıldı
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Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, İstanbul'daki programında Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ni gezdi ve Sultanahmet Camii'nde cuma namazı kıldı. Müze ziyaretinde Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz, Khan'a Mehmed Şevki Efendi hattı Mushaf-ı Şerif takdim etti.

İSTANBUL Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz'ın eşlik ettiği İstanbul programında Türk ve İslam Eserleri Müzesi'ni ziyaret etti. Sultanahmet Camii'nde cuma namazı kılan Khan, Divanyolu üzerinden Kapalıçarşı'ya yürüdü. Bakan Yardımcısı Yılmaz, Khan'a Mehmed Şevki Efendi hattıyla yazılmış bir Mushaf-ı Şerif hediye etti. Khan, ziyaretine ilişkin paylaşımında Londra ile İstanbul arasındaki köklü kültürel bağlara dikkat çekti. Khan sanal medya hesabındaki paylaşımında, "İstanbul ziyaretim sırasında Sultanahmet Camii'nde cuma namazına katılmak bir ayrıcalıktı." ifadelerini kullandı.

İstanbul'u ziyaret eden Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın tarihi yarımadadaki ilk durağı, Sultanahmet Meydanı'ndaki Türk ve İslam Eserleri Müzesi oldu. Ziyarette Khan'a Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Coşkun Yılmaz ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin eşlik etti. Khan ve beraberindekiler, müzede Türk ve İslam sanatının farklı dönemlerinden eserleri inceledi. Müze ziyaretinin ardından Sultanahmet Camii'ne geçen Khan, burada cuma namazını kıldı. Program, namazın ardından Sultanahmet Meydanı'ndan başlayıp Divanyolu üzerinden Kapalıçarşı'nın Nuruosmaniye Kapısı'na uzanan yürüyüşle devam etti.

Bakan Yardımcısı Yılmaz, İstanbul ziyareti vesilesiyle Khan'a Mehmed Şevki Efendi hattı Mushaf-ı Şerif'i takdim etti.

Sultanahmet'ten Londra'ya bir mesaj

Khan, sosyal medya hesabında Sultanahmet Camii önünde Bakan Yardımcısı Yılmaz ile çekilen fotoğrafına da yer verdi. Camide geçirdiği vakti "dünyanın en önemli ibadet mekanlarından birinde bir tefekkür anı" sözleriyle anlatan Khan, "İstanbul ziyaretim sırasında Sultanahmet Camii'nde cuma namazına katılmak bir ayrıcalıktı." ifadelerini kullandı.

Londra ile İstanbul'u birbirine bağlayan unsurlar arasında iki şehrin insanlarını, inancı ve derin kültürel bağları sayan Khan, farklı kökenlerden insanların kendilerini Londra'ya ait hissedebilmelerinden, şehre katkı sunabilmelerinden ve özgürce ibadet edebilmelerinden gurur duyduğunu belirtti.

Bakan Yardımcısı Yılmaz'dan Khan'a teşekkür

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Coşkun Yılmaz da ziyaretin ardından yaptığı paylaşımda Sultanahmet Meydanı, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Divanyolu ve Kapalıçarşı'yı Khan ile birlikte gezdiklerini aktardı. Yılmaz, "Sayın Sadiq Khan'a İstanbul'a ve Türklere olan muhabbeti, nezaketi, samimi ve sıcak sohbeti için teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: DHA
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