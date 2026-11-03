Sağanak sonrası Milas Ören\'de denizde hortum oluştu, kıyıya varmadan etkisini yitirdi

Sağanak sonrası Milas Ören'de denizde hortum oluştu, kıyıya varmadan etkisini yitirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milas'ın Ören Mahallesi sahilinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, denizde hortum meydana getirdi. Deniz üzerinde dönerek ilerleyen hortum kıyıya ulaşamadan sona erdi ve o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
MUĞLA'nın Milas ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından denizde hortum oluştu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Milas'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Ören Mahallesi sahilinde, denizde hortum oluştu. Denizin üzerinde dönerek ilerleyen hortum, karaya ulaşmadan sona erdi. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kaynak: DHA
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