Sağanak sonrası Milas Ören'de denizde hortum oluştu, kıyıya varmadan etkisini yitirdi - Son Dakika
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Sağanak sonrası Milas Ören'de denizde hortum oluştu, kıyıya varmadan etkisini yitirdi

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Sağanak sonrası Milas Ören\'de denizde hortum oluştu, kıyıya varmadan etkisini yitirdi
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Milas'ın Ören Mahallesi sahilinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, denizde hortum meydana getirdi. Deniz üzerinde dönerek ilerleyen hortum kıyıya ulaşamadan sona erdi ve o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

MUĞLA'nın Milas ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtınanın ardından denizde hortum oluştu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Milas'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Ören Mahallesi sahilinde, denizde hortum oluştu. Denizin üzerinde dönerek ilerleyen hortum, karaya ulaşmadan sona erdi. O anlar, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: DHA
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