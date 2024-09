Bakan Memişoğlu\'ndan Sağlıklı Yaşam Vurgusu

Güncel

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hastalanmadan bedene bakılması, bunun bir emanet olarak görülmesi gerektiğini belirterek, "Özellikle sigara, alkol gibi kendimize ve çevremize zarar verecek alışkanlıklardan çok uzak durmalıyız. Sadece yasaklarla veya engellemelerle değil, insanların kendi bedenine dikkat ederek bu problemleri çözmesi gerekiyor." dedi.

Memişoğlu, Ümraniye Belediyesi tarafından "Halk Sağlığı Haftası" kapsamında Ümraniye Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen yürüyüş ve spor etkinliğine katıldı.

Bakan Memişoğlu, burada yaptığı açıklamada, toplum sağlığı açısından en büyük sorunun riskli kilo, hareketsizlik ve bağımlılıklar olduğunu dile getirerek, "Kilolu olduğunuz zaman eğer sigara bağımlılığınız varsa veya hareketsizseniz her türlü hastalık riskiyle karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Kalp yetmezlikleri, eklem bozuklukları, beyin kanamaları, beyninde pıhtı atma gibi her türlü riski taşıyorsunuz. Onun için hastalanmadan bedenimizi korumamız gerekiyor. Bunun için düzenli spor yapmamız gerekiyor. Her gün yürüyüş, her gün yüzme, her gün bir spor aktivitesinde bulunmamız gerekiyor. Bunun düzenli hale gelmesi gerekiyor." diye konuştu.

Türk toplumunun yüzde 60'ına yakınında kilo problemi bulunduğuna dikkati çeken Memişoğlu, hızlı ve çabuk yeme alışkanlığının yaygın olduğunu söyledi. Memişoğlu, karbonhidrat ağırlıklı beslenilmemesi, meyve ve sebze tüketilmesi, bunun yanında hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

"Amacımız tedavi hizmetinden çok koruyucu hizmeti ön planda tutmak"

Memişoğlu, sporun sağlık anlamına geldiğini, yağmur, kar fark etmeksizin bütün zamanlarda yapılması gerektiğini belirterek, "Hastalanmadan bedenimize bakmalı, bunu bir emanet olarak görmeliyiz. Özellikle sigara, alkol gibi kendimize ve çevremize zarar verecek alışkanlıklardan çok uzak durmalıyız. Sadece yasaklarla veya engellemelerle değil, insanların kendi bedenine dikkat ederek bu problemleri çözmesi gerekiyor. Biz de bu hafta arkadaşlarla beraber Ümraniye Belediyemizin tesislerinde yürüyüş yaparak insanlara göstermeye, farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz." ifadelerini kulandı.

Türkiye'nin sağlık sisteminin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde çok büyük bir değişimle dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Hizmet anlamında çok iyi yerlerdeyiz. Amacımız tedavi hizmetinden çok koruyucu hizmeti ön planda tutmak. Tabii ki hastalandığı zaman insanların en iyi tedavilerini yapabilecek altyapımız, insan gücümüz de var. Ama hastalanmadan kendilerine bakmalarını, bize yardımcı olmalarını, daha doğrusu kendilerine yardımcı olmalarını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Memişoğlu, vatandaşların aile hekimliği, sağlıklı hayat merkezleri gibi yerlerde, diyetisyenlere, psikologlara, fizyoterapistlere giderek, spor ve diyeti nasıl yapacaklarını danışabileceklerini aktararak, insanların kendilerine yük olan fazla kilolarından kurtulması gerektiğini söyledi.

Kanser taramaları 50 yaşın üzerindeki belirli gruplarda ücretsiz

Kanser taramaları ve ücretsiz hizmetler hakkında bilgiler paylaşan Memişoğlu, 50 yaşın üzerinde belli gruplarda bu hizmetlerin ücretsiz olduğunu anımsatarak, "Hem serviks hem meme hem de bağırsak kanseri gibi taramalar ücretsiz. Hatta bu taramalar yapıldıktan sonra hastanelerdeki randevuları da alıyoruz. Böylece hastalar, hastalıkla ilgili kontrolünü daha kolay yapabilirler." dedi.

Memişoğlu, vatandaşların, Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri'nde, ücretsiz meme filmini de çektirebileceklerini belirtti.

Bakan Memişoğlu, grip aşısı zamanının geldiğinin hatırlatılması üzerine, eczanelerden grip aşısı alınabildiğini dile getirerek, "Eczanelere ilettik, rahatlıkla oradan temin edebilecekler. Özellikle belli risk gruplarına aşı olmalarını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da sağlıklı yaşamın önemini vurgulayarak, vatandaşların hasta olmadan önce spor ve sağlıklı beslenme ile kendilerine bakmaları gerektiğini söyledi.

Türkiye'de her türlü sporun yapılabileceği tesislerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde yapıldığını belirten Yıldırım, Ümraniye'de de sporun yaygınlaştırıldığını, kendisinin de düzenli olarak spor yaptığını dile getirdi. Yıldırım, vatandaşları sağlıklı yaşam için spora davet etti.

Bakan Memişoğlu, yürüyüş etkinliğinin ardından çocuklarla futbol maçı yaptı, Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım ile masa tenisi oynadı.