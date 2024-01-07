Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, AA\'nın 2023 Fotoğraf Oylamasına Katıldı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Anadolu Ajansının (AA) 2023 yılında servis ettiği fotoğraflar arasında öne çıkan kareleri oyladı.

Şener, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam" ve "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki asrın felaketi olarak da nitelendirilen depremdeki umut hikayelerine odaklanan "Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül imzalı "Hoş geldin" adlı fotoğrafı oylayan Şener, Ali Jadallah'ın "Hayat Kalkanı" adlı fotoğrafını tercih etti.

Şener, Haber kategorisinde Bestami Bodruk'un "Nükleer pin pon", Çevre-Yaşam kategorisinde İsa Terli'nin " İstanbul'da şimşekli gece", Spor kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Yumruk" fotoğraflarına oy verdi.

Şener, AA'nın Türkiye'nin dünyadaki sesi olduğunu, yaptığı haberlerle bunu yıllardır kanıtladığını söyledi.

Fotoğraf oylaması sırasında seçim yaparken çok zorlandığını belirten Şener, "Kovid-19 salgını sürecinde vatandaşlarımızı doğru bilgilendirmek için AA birbirinden önemli bilimsel haberlere imza attı. Atmaya da devam ediyor. AA personelini kutlarım." dedi.