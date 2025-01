Sağlık Çalışanları Gazze\'de Soykırım İddialarında Bulundu

Güncel

Dünyanın farklı ülkelerinde görev yapan sağlık çalışanları, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana aralıksız saldırdığı Gazze'de yaşananları "soykırım" olarak niteledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin önünde başlattıkları "Büyük Beyaz Çadır Eylemi"nde Gazze'de yaşananlara ve meslektaşlarının hedef alınmasına tepki gösteren sağlık çalışanları, AA muhabirine konuştu.

Türkiye'den gelerek gösteriye katılan Uluslararası Sağlık İnisiyatifi adlı kuruluşun üyesi Hüseyin Durmaz, daha önce Türkiye'de 10'dan fazla sağlık örgütüyle çağrıda bulunduklarını ve sonrasında diğer ülkelerdeki meslektaşlarıyla irtibata geçerek somut bir talepte bulunacak eylem için anlaştıklarını anlattı.

Durmaz, "Böylece bir uluslararası koalisyon oluştu. Şu an 12'den fazla ülkeden 100'ün üzerinde sağlık örgütü aktif olarak burada. Ancak buraya gelemeyerek, yayımladığımız bildirileri imzalayan ya da bu eylemi destekleyen kendi ülkelerinde eşzamanlı dayanışma eylemleri sergileyen de 50'nin üzerinde ülke var." dedi.

Bu eylemi, daha önce Gazze için yaptıklarını açıklamak ve çağrılarına karşılık almak için düzenlediklerini aktaran Durmaz, BM ve bağlı kuruluşlarının yapması gerekenleri vurgulamak istediklerini dile getirdi.

Durmaz, "İlk olarak ateşkesin kalıcı hale gelmesini istiyoruz. Çünkü Gazze'de bu durum yaşandığı sürece herhangi bir yardım şansınız yok. Gazze'nin sağlık sistemi tamamen çöktü. Yaptığımız bilimsel çalışmalara göre şu andan itibaren Gazze'ye koşulsuz girmemizin önü açılsa bile tüm her şeyi çözmemiz 12 yıl demek. Bütün bunların yeniden inşası ve özellikle de şu an koşulsuz bir şekilde tıbbi yardımın önünün açılmasını istiyoruz. Hem personel hem de malzeme anlamında." ifadelerini kullandı.

Çağrılarının karşılık bulduğunu belirten Durmaz, dün sağlıkçılardan oluşan bir delegasyonun BM yetkilileriyle görüştüğünü söyledi.

Durmaz, şöyle devam etti:

"Dünya tarihinde ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz, hepimiz canlı yayında bir soykırım izledik. Sağlık çalışanlarının öldürüldüğünü, insanların katledildiğini gördük. Bu, tarihte yaşanmamış bir olaydı. İlk defa tüm dünyada sadece Müslüman toplumlar değil dünyadaki tüm ülkeler bu konuda hemfikir. Yeni bir konjonktür var aslında. Eğer bu konjonktür doğru değerlendirilebilirse dünyayı daha güzel günler bekliyor. Gazze, iyilik ya da adalet üzerine inşa edilmesi gereken yeni dünya düzeninde bir fırsat . Bu kadar insanı bir araya getirdi. Her dinden her milletten insan şu an burada, başından beri meydandalar. İyi niyetli tüm siyasetçilerin bu yeni konjonktürü iyi okuyup, doğru bir plan yapmaları gerekiyor."

"Artık hiçbir şüphe duymadan soykırımdan bahsedebiliriz"

Cezayir asıllı Fransız sağlıkçı Nuriya Belhadj de Gazze'de son bir buçuk yıldır katliam yaşandığını, halihazırda ateşkes olmasına rağmen (İsrail tarafından) buna pek saygı gösterilmediğini belirtti.

Belhadj, "Sağlık çalışanları olarak Filistin'deki meslektaşlarımızın başına gelenlerden özellikle etkileniyoruz. Çünkü hastalarımız için kutsal bir misyonumuz olduğunu düşünüyoruz. Onlarla tam bir dayanışma içinde olmalıyız." diye konuştu.

Sağlık hizmetleri misyonunun, hiçbir koşulda engel olmaksızın tüm dünyada saygı görmesi gerektiğini vurgulayan Belhadj, sağlık çalışanlarının hedef haline gelmesini asla kabul etmemeleri gerektiğini söyledi.

Belhadj, "(Gazze'de yaşananlar için) Artık hiçbir şüphe duymadan soykırımdan bahsedebiliriz. Soykırım, sadece tüm nüfusu yok etmekle değil, bir kısmını yok etmekle ilgili de olabilir. Bu, bazı politik, etnik ve dini gerekçelerle olabilir." şeklinde konuştu.

"Buna soykırımdan başka bir şey demek çok zor"

Hollandalı sağlıkçı Sara Galli, BM'den, Gazze ve Batı Şeria'daki sağlık çalışanlarının korunmasını talep ettiklerini aktararak, "Çünkü onlar hayatımızda daha önce hiç görmediğimiz bir saldırı altındalar." dedi.

Gazze'deki sağlık durumunun felaket seviyesinde olduğuna dikkati çeken Galli, 7 Ekim 2023'ten bu yana sağlık hizmetlerine yönelik 1400'den fazla saldırı olduğunu ve bu saldırılarda 1000'den fazla sağlık çalışanının öldüğünü dile getirdi.

Galli, Gazze'de acil tıbbi tahliye bekleyen 12 binden fazla kişi olduğunun ancak buna izin verilmediğinin altını çizdi.

Gazze'deki sağlık çalışanlarının korkunç koşullar altında çalıştığına işaret eden Galli, "Sağlık çalışanlarının anestezi olmadan kendi çocuklarının bacaklarını kesmeye zorlandığı görüntüler görüyoruz. Donarak ölen bir sağlık çalışanı var." ifadelerini kullandı.

Galli, Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğunu düşündüğünü vurgulayarak, "BM'nin, (İsrail tarafından) kullanılan savaş taktiklerinin soykırımla tutarlı olduğunu söylediğine dair iki raporu var. Soykırım kriterlerinin karşılandığını söyleyen bir özel raportörümüz var. Bunun bir soykırım olduğunu söyleyen toplam 65 uzman ve bağımsız kurum var. Bu yüzden buna soykırımdan başka bir şey demek çok zor." şeklinde konuştu.