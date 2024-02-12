Sağlık-Sen Genel Başkanı: Nöbet ücretleri artırılmalı

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Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, sağlıkla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülecek kanun teklifine nöbet ücretlerini artıracak bir düzenlemenin de eklenmesi gerektiğini söyleyerek, "Bu kanun teklifine muhakkak hekimin, hemşirenin, ebenin, anestezi teknikerinin nöbet ücretlerini artıracak bir madde eklenmeli, nöbet ücretleri emeğin karşılığı olan seviyelere getirilmelidir" dedi.

Sağlık-Sen Rize Şubesi'nin İl Divan Toplantısı'nda konuşan Genel Başkan Mahmut Faruk Doğan, Sağlık-Sen'in teşkilat yapısında temsilcilik görevinin önemli bir yeri olduğuna dikkat çekti. Başkan Doğan, "Temsilcilerimiz bizim teşkilatımızın ana omurgasını oluşturmaktadır. Sahada görev yapan arkadaşlarımızın sesidir, sendikamızın sözüdürler. Hem sahayı hem de Sağlık-Sen'imizi temsil ederler. Sağlık-Sen 11 ayda sendikacılığa yeni bir soluk getirdi. Biz sadece eleştiren, belli dönemlerde ortaya çıkan bir anlayışla sendikacılık yapmıyoruz. Üyemiz için sendika olarak neler yapabiliriz bunun derdindeyiz. Eğer bugün üyemiz Ankara'daki otellerimizden uygun fiyata yararlanıyorsa, hastalık sebebiyle Ankara'ya gelen üyemiz ve yakını Sağlık-Sen Taksi ile ücretsiz bir şekilde gideceği hastaneye bırakılıyorsa, Rize'deki üyelerimizin çocukları AYT- TYT ve LGS derslerimizden ücretsiz şekilde yararlanıyorsa, Sağlık-Sen Kreşler açılıyorsa bu sosyal sendikacılık anlayışının eseridir. Hayata geçirilen projeler üyeden gelenin yine üyeye gittiğinin göstergesidir. Biz üyemizin menfaatini düşünen, çalışan ve üreten bir sendikayız. Bugün birçok sendika 'sosyal sendikacılık' demeye başladı. Biz sendikacılığın tarihini yeniden yazmaya kararlıyız" diye konuştu.

"TERCİH YAPACAK ARKADAŞLARIMIZ İÇİN SEFERBERLİK BAŞLATTIK"

Önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak sağlık personeli alımına ilişkin Sağlık-Sen'in hazırlıklarını tamamladığını söyleyen Doğan, "Tercih Robotumuz hazır. Bire bir destek almak isteyen sağlık mezunlarımız ilgili çağrı merkezi numarası üzerinden arayabilir veya 81 ildeki Şube Başkanlıklarımıza başvurabilir. Tercih yapacak arkadaşlarımıza destek olmak, onlara yol göstermek için teşkilatımızla birlikte bir seferberlik başlattık" dedi.

"NÖBET ÜCRETLERİ OLMASI GEREKEN SEVİYELERİN ÇOK ALTINDA"

Nöbet ücretlerinin artırılması için çalıştıklarını ve konuyla ilgili görüşmeleri sürdürdüklerini dile getiren Başkan Doğan, şunları söyledi:

"Nöbet ücretleri olması gereken seviyelerin çok altında. 7. Dönem Toplu Sözleşme'de ilk defa oransal olarak nöbet ücretlerine artış elde ettik. Ancak bu yeterli değil. Sağlıkla ilgili birçok düzenlemeyi içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sağlık Komisyonu'nda kabul edildi. Şimdi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek. Bu kanun teklifine muhakkak hekimin, hemşirenin, ebenin, anestezi teknikerinin nöbet ücretlerini artıracak bir madde eklenmeli, nöbet ücretleri emeğin karşılığı olan seviyelere getirilmelidir. Bu konuda herkes üzerine düşeni yapmalıdır."