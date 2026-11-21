(ANKARA) - Sağlık ve sosyal hizmet alanında faaliyet gösteren 12 sendika bir araya gelerek "Sendikal Demokrasi ve Dayanışma Platformu"nu kurdu. Açıklamada, "Sendikal Demokrasi ve Dayanışma Platformu olarak, Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolunda üretimden gelen gücümüzü ortak irademiz ve dayanışmamızla birleştirerek çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi.

AHESEN, Anadolu Sağlık-Sen, Birlik Sağlık-Sen, Birlik ve Dayanışma Sendikası (BDS), Dişhek-Sen, Genel Sağlık-İş, Hekim Birliği, HEP-SEN, Hürriyet Sağlık-Sen, SES Sahim-Sen, Tabip-Sen ve Yeni Sendika bir araya gelerek Sendikal Demokrasi ve Dayanışma Platformunu kurdu. 150 bini aşkın sağlık ve sosyal hizmet profesyonelini temsil ettiği belirtilen platformun deklarasyonu, Ankara Green Otel'de düzenlenen programda açıklandı.

Ortak açıklama, Hekim Birliği Sendikası Genel Başkan Vekili Çağlar Yıldırım tarafından okundu. Yıldırım, platformun öncelikli hedefinin Türkiye'deki sendikal hareketi uluslararası sözleşmeler ve Anayasa'da güvence altına alınan demokratik standartlara ulaştırmak olduğunu belirtti. Sorunların farklı bakış açılarıyla ve ortak çalışmalarla çözülmesini amaçladıklarını ifade eden Yıldırım, kamu görevlilerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ile vatandaşlara nitelikli sağlık ve sosyal hizmet sunulmasının da platformun temel hedefleri arasında yer aldığını kaydetti. Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri şiddete karşı mutlak biçimde koruma altına alınmalıdır. Şiddeti önlemeye yönelik etkin yasal düzenlemeler yapılmalı; sıfır tolerans ilkesi kağıt üzerinde kalmayıp somut ve etkili biçimde hayata geçirilmelidir. Güvenceli istihdam ve emekliliğe yansıyan ücret: Sözleşmeli istihdam modellerine son verilmeli, kadrolu istihdam esas alınmalıdır. En düşük ücretin yoksulluk sınırının üzerinde olduğu ve ücretin tamamının emekliliğe yansıtıldığı bir ücret sistemi kurulmalıdır. Gelir vergisindeki adaletsizliğin giderilmesi ve 5510 sayılı Kanun'un yol açtığı mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Sendikal haklar üçlüsünün (örgütlenme, toplu pazarlık ve grev hakkı) uluslararası sözleşmeler yönüyle eksiksiz hayata geçirilmesini sağlayacak anayasal ve yasal düzenlemeler ivedilikle yürürlüğe konulmalıdır. Grev hakkının kapsamına ve toplu pazarlık sürecine ilişkin mevzuat ile uygulama, demokratik katılım ve geniş kapsamlı toplu sözleşme hedefleriyle yeniden düzenlenmelidir. Mobbinge karşı ulusal düzeyde çalışma yürütülmeli; mobbingin kapsamı ve unsurları mevzuatta açık, ayrıntılı ve uygulanabilir biçimde tanımlanmalıdır.

"KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞANLARA YÖNELİK SENDİKAL BASKI UYGULAMALARINA KESİNLİKLE SON VERİLMELİDİR"

Sendikal örgütlenme uluslararası standartlar ve sözleşmeler doğrultusunda güvence altına alınmalı; üyelik ve istifa süreçlerinde idari engeller çıkarılmasına son verilmeli ve bu amaçla sendikaya üyelik ve istifa işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılması sağlanmalıdır. Sendikal tercihler nedeniyle ayrımcılık yapılmamalı, hiçbir sendikaya ayrıcalık tanınmamalı ve örgütlenme özgürlüğüne saygı gösterilmelidir. Kamuda liyakat ve sendika yöneticiliği: Kamu yöneticileri liyakat esasına dayalı, şeffaf yöntemlerle belirlenmeli ve bu çerçevede 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile getirilen sözleşmeli yöneticilik modeli kaldırılmalıdır. Kamu kurumlarında çalışanlara yönelik her türlü sendikal baskı, tehdit, ayrıcalık ve ayrımcılık uygulamalarına kesin olarak son verilmelidir. Bu kapsamda, 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri tüm kurumlarda tavizsiz ve aktif bir şekilde uygulanmalıdır. Sendikal özgürlükleri ihlal ederek çalışanlara mobbing uygulayan veya belirli sendikaların lehine ayrımcılık yapan idareciler hakkında derhal idari ve adli soruşturma başlatılarak caydırıcı cezai yaptırımlar hayata geçirilmelidir.

Sendikal Demokrasi ve Dayanışma Platformu olarak, Sağlık ve Sosyal Hizmet Kolunda üretimden gelen gücümüzü ortak irademiz ve dayanışmamızla birleştirerek çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Sağlık ve sosyal hizmet profesyonellerinin hak ettikleri çalışma koşullarına kavuşması, sendikal hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması ve halkımızın sağlık ve sosyal hizmetler alanında nitelikli kamu hizmetine erişmesi için ortak mücadelemizi büyüteceğiz. Haklarımızı elde edinceye ve demokratik sendikal yaşam kökleşene kadar geri adım atmayacağız. Dayanışmamızı ve ortak eylemlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz."