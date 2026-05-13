Sağlıklı kentler için ortak akıl vurgusu

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Gencer KETEN

(İSTANBUL) 153 belediyeyi ortak bir vizyon etrafında buluşturan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin İstanbul'daki toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Sağlıklı kent adil gıdaya erişimdir, güvenli suya erişimdir, temiz havadır, yaşanabilir kamusal alandır, dirençli altyapıdır, sosyal adalettir, katılımdır ve tabii iyi yönetişim anlayışıdır" dedi. Tugay, "Haklılıklarımızı her yerde savunmaya devam edeceğiz. Ama ne olursa olsun esas konumuzun hem ülkemizdeki ve aslında dünyadaki tüm insanların yaşamlarıyla, onların sadece yaşam kalitelerinden bahsetmiyorum. Aslında güvenlikleriyle, sağlıkla bağlantılı olan her türlü konuyla doğrudan bağlantılı olduğunu hiçbir zaman unutmayalım" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, İstanbul'da toplandı. Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen foruma dönem Başkanılığını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın yaptığı Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin forumun açılış konuşmasını Nuri Aslan yaptı. Aslan'dan sonra söz alan Cemil Tugay konuşmasında şunları söyledi:

"İYİ YÖNETİŞİM ANLAYIŞIDIR"

"Bugün kentlerimizi yalnızca büyüme, altyapı ve hizmet üretimi üzerinden değerlendirmeyeceğimizi açıkça görüyoruz. Kentler iklim krizinin, derinleşen eşitsizliklerin Afet risklerinin, gıda güvencesi sorunlarının, su stresinin, enerji kırılganlıklarının ve halk sağlığı tehditlerinin kesişim noktasında bulunuyorlar. Dolayısıyla sağlıklı kent meselesi artık yalnızca sağlık hizmetleriyle ilgili bir konu değildir. Sağlıklı kent adil gıdaya erişimdir, güvenli suya erişimdir, temiz havadır, yaşanabilir kamusal alandır, dirençli altyapıdır, sosyal adalettir, katılımdır ve tabii iyi yönetişim anlayışıdır."

"BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞA VE ORTAK AKLA İHTİYACIMIZ VAR"

Aynı zamanda insanla doğa arasındaki ilişkinin de yeniden dengelendiği bir yaşam sistemidir. Artık kentlerimizi böyle de görmemiz lazım. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği olarak kurulduğumuz günden bu yana Dünya Sağlık Örgütü ile iş birliği içerisinde Kentlerin daha sağlıklı, daha dirençli ve daha sürdürülebilir hale gelmesi için çalışıyoruz. Bugün 153 belediyeyi aynı vizyon etrafında buluşturan güçlü bir yerel yönetim ağı olarak biliyoruz ki kentlerin karşı karşıya olduğu çok boyutlu sorunlara tekil ve parçalı çözümler üretmek artık yeterli değildir. Yeni bir anlayışa, bütüncül bir bakışa ve ortak akla ihtiyacımız var.

"YAŞAM KALİTESİNİ DOĞRUDAN BELİRLEYEN DÖNÜŞÜM AKTÖRLERİDİR"

Sağlıklı kentler oluşturmak için yerel yönetimlerin güçlü iradesi yanında akademinin rehberliği, sivil toplumun sahadaki birikimi, uluslararası ağların deneyimi ve yurttaşların katılımı da gerekmektedir. Yerel yönetimlerin rolü burada özellikle belirleyicidir. Çünkü belediyeler yalnızca hizmet sunan kurumlar değildir. Belediyeler kent yaşamını doğrudan şekillendiren kamusal mekanı, altyapıyı, çevreyi, sosyal hizmetleri, afet hazırlığını, ulaşımı, suyu, atığı, gıdayı ve yaşam kalitesini doğrudan etkileyen kurumlardır. Bu nedenle yerel yönetimler artık yalnızca altyapıyı yöneten kurumlar değil, toplum sağlığını, iklim direncini ve yaşam kalitesini doğrudan belirleyen dönüşüm aktörleridir.

"KATILIMCI VE ŞEFFAF BİR YEREL YÖNETİM ANLAYIŞI GEREKİR"

Bugün artık biliyoruz ki bir kentin sağlıklı olması için yalnızca hastanelerinin iyi olması yetmez. Mahalle ölçeğinde güvenli yürünebilir alanlar gerekir. Temiz ve erişilebilir su gerekir. Kırılgan grupları gözeten sosyal politikalar gerekir. Afetlere hazırlıklı altyapılar gerekir ve tabii güvenilir gıda sistemleri gerekir. Enerji yoksulluğunu azaltan doğayla uyumu çözümler gerekir. ve bütün bunları birbirine bağlayan katılımcı ve şeffaf bir yerel yönetim anlayışı gerekir. Sağlıklı Kentler Forumumuzun en önemli katkılarından biri de tam burada ortaya çıkacaktır.

"UYUM POLİTİKALARI ANCAK KENTLERDE GÖRÜNÜR OLUR"

COP 31'e hazırlanırken kentlerin sesinin daha güçlü duyulması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü iklim hedefleri ancak kentlerde somutlaşır. Uyum politikaları ancak kentlerde görünür olur. Dirençlilik ancak yerelde kurulur. Bu nedenle yerel deneyimlerin, yerel çözümlerin ve yerel ortaklıkların yalnızca uygulama örnekleriyle değil, aynı zamanda ulusal ve küresel politika yapım süreçlerini besleyen güçlü bir bilgi kaynağı olduğunu düşünülüyordu. Kentlerin geleceği birbirinden kopuk çözümlerle değil yaşamın akışlarını yeniden dengeleyen ortak yaklaşımlarla kurulacaktır"

"YAŞAM SADECE BUGÜNDEN İBARET DEĞİL"

Hem Türkiye'nin hem dünyanın pek çok sorunla boğuştuğunun da altını çizen Tugay şöyle devam etti:

"Genellikle biz günlük gündemimizde güncel sorunlarla, güncel konularla daha yoğun olarak ilgileniyoruz. Enerjimiz buralarda yoğunlaşıyor. Ama şunu hiçbirimizin unutmaması lazım. Bundan 20 yıl öncesine gidin, 30 yıl öncesine gidin. O sürenin ne kadar çabuk geçtiğini düşünün. ve 20 yıl 30 yıl önce her birimizin bulunduğu noktayla bugünkü noktayı karşılaştırdığımız zaman artan sorumluluklarımızı buna karşı büyüyen daha dağlar gibi büyüyen sorunların nasıl oluştuğunu düşünün ve şunu lütfen unutmayın. Yani yaşam sadece bugünden ibaret değil. Yaşam mutlaka geleceği de kapsayan, geçmişi kapsayan bir alan. Bunu böyle görmemiz lazım. O nedenle tabii ki siyasi mücadelelerimiz devam edecek. Tabii ki haklılıklarımızı her yerde savunmaya devam edeceğiz. Ama ne olursa olsun esas konumuzun hem ülkemizdeki ve aslında dünyadaki tüm insanların yaşamlarıyla, onların sadece yaşam kalitelerinden bahsetmiyorum. Aslında güvenlikleriyle, sağlıkla bağlantılı olan her türlü konuyla doğrudan bağlantılı olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin misyonunun çok değerli olduğuna inananlardan birisiyim. Bunu hem bir belediye başkanı hem de hekim olarak böyle görüyorum ve böyle düşünüyorum."

"BUNLARI SÖYLEME NEDENİM BİR TAKDİR BEKLENTİSİ DEĞİL

Gıda sorunu bir kriz olarak yaşayan suyu bir kriz olarak yaşayan enerjiyi bir kriz olarak yaşayan içinde yaşadığımız doğal ekosistemin bozulmasından kaynaklı işte pandemiler tutun çölleşmeye aklınıza gelebilecek her türlü olumsuz duruma karşı şehirlerimizi ülkemizi dünyayı doğru şekilde gören ve doğru şekilde çalışmalarla yönlendiren bir anlayış en kolayca buradan ortaya çıkacaktır. Bu dönemde uluslararası iş birliklerimizin de geliştiğini genel kurulda muhtemelen arkadaşlarımız anlatacaklar sizlere. Türkiye adına orada da önemli temsiliyetler gerçekleştiriyoruz. Bunları söyleme nedenim bir takdir beklentisi değil. Sadece bir bütün olarak hepimizin tüm üye belediyeler olarak bu yolda daha katılımcı, daha aktif bir şekilde yürümesini dilediğim içindir"