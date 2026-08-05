Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı - Son Dakika
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Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı

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Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yerli ve milli imkanlarla üretilen solunum cihazlarının (ventilatör) Şanlıurfa, Rize ve Trabzon Şehir Hastanelerine ulaştığını açıkladı. "Sağlıkta teknoloji hamlesi" vurgusu yapan Memişoğlu, cihazların milletimize hayırlı olmasını ve hastalara şifa getirmesini temenni etti.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yerli ve milli imkanlarla üretilen solunum cihazlarının (ventilatör) Şanlıurfa, Rize ve Trabzon Şehir Hastanelerine teslim edildiğini duyurdu.

Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı

"SAĞLIKTA TEKNOLOJİ HAMLESI"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin sağlık teknolojileri alanındaki yerlileşme adımlarına dikkat çektiği paylaşımında memnuniyetini dile getirdi. Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Sağlıkta teknoloji hamlesi yani... Yerli ve millî olarak üretilen ventilatörlerimiz Şanlıurfa, Rize ve Trabzon Şehir Hastanelerimize ulaştı. Milletimize hayırlı, hastalarımıza şifa olsun ifadelerine yer verdi. 


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Son Dakika Güncel Sağlıkta yerli hamle: Milli ventilatörler 3 şehir hastanesine ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • onddemir@gmail.com [email protected]:
    millet ayın karanlık yüzüne gemi indirdi gemi!! napalim sevinelimmi bizde yerli ventilatöre? 8 1 Yanıtla
    VillaUmut VillaUmut:
    Hahahah kim bilir hangisinin yeğeni üretiyordur :D 7 0
    Süper Çocuk Süper Çocuk:
    Evladım onu Erdoğan öncesindekilere söyle! 0 0
  • Ali Saruhan Ali Saruhan:
    umarım yerli ve milli TOGG gibi Yarı yolda bırakmaz 5 1 Yanıtla
  • Eren Türkmen Eren Türkmen:
    Milli vantilatör nedir abi şakamısınız siz ya:) 3 1 Yanıtla
    Coronaci Coronaci :
    Al işte pervaneli vantilator zanneden lale daha hahahajhaa 0 0
  • Umut Senturk Umut Senturk:
    Refakatcilik yukunu killetten alın.herkes hasta bakici degil.diger ulkelerdeki gibi hemsire hasta bakıcı bakacak.bakım.0. 3 0 Yanıtla
  • İlhan Güzel İlhan Güzel:
    hatibam yerli ventilatörümüzde oldu 0 0 Yanıtla
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